Ученые из Сингапура провели исследование, которое показало, что кофе и чай способствуют поддержанию бодрости и физической активности в старости. Результаты работы опубликованы в Journal of the American Medical Directors Association.

Научное исследование длилось два десятилетия и охватило около 12 тысяч участников в возрасте от 45 до 74 лет.

В процессе эксперимента исследователи обнаружили, что помимо кофеина, кофе и чай содержат полифенолы, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Эти вещества защищают организм от диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения, а также помогают сохранять активность в пожилом возрасте.

Кроме того, употребление кофе, зеленого и черного чая снижает вероятность развития умственной слабости в старости.