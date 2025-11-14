Морковь, лук и чеснок можно употреблять сырыми, а вот картошку — нет. Почему так происходит?

Объясняет агроном Виктория ВОЛКОВА:

«В картофеле содержится значительное количество крахмала. Его «зерна» находятся в своеобразных маленьких хранилищах — клетках. Если натереть сырую картошку на терке, смешать с водой, процедить и дать жидкости отстояться, на дне образуется осадок белого цвета. Это и есть крахмал. В желудке нет механизма, подобного «терке», поэтому употребление сырой картошки не является распространенной практикой.

Перед тем как есть картофель, его нужно подвергнуть термической обработке — отварить, запечь или поджарить. При нагревании зерна крахмала лопаются, вода проникает внутрь, в результате чего они разбухают и становятся мягкими.