Топинамбур встречается на многих дачных участках и зачастую воспринимается огородниками как эффектный сорняк высотой 2-2,5 метра, напоминающий подсолнечник. К концу вегетационного периода, в конце сентября, он образует живую изгородь. Это растение не требует особого ухода и не подвержено болезням и вредителям, как интродуцент. Оно прекрасно зимует, но, к сожалению, знания о земляной груше на этом обычно заканчиваются.

Однако еще век или два назад, до появления картофеля, топинамбур играл значимую роль в питании простых людей. Европейцы впервые узнали о нем в Северной Америке. Одно из его названий — топинамбур — происходит от названия индейского племени «тупинамба». Уже в конце XVII века у переселенцев в Северной Америке осенью и зимой топинамбур составлял до 40% рациона.

Другое название топинамбура, используемое в англоязычных странах, — «иерусалимский артишок». Это название появилось благодаря итальянским переселенцам в США, которые заметили его сходство с подсолнечником, который на их языке назывался «джиросол» (girasol). Отсюда и произошло «джерусалим» (Иерусалим).

В этом названии есть доля правды — по вкусу топинамбур действительно отдаленно напоминает артишок, а также спаржу. Однако в отличие от этих двух растений, земляная груша обладает высокой урожайностью: один куст может дать от 70 до 150 клубней, что составляет 2-3 кг. Средний урожай с 1 сотки достигает 400-600 кг, что в 2-3 раза превышает урожай картофеля.

Необычная урожайность топинамбура привлекла внимание молодой советской власти, и, как это было при Петре I и Екатерине I, она начала активно внедрять эту культуру. К этому процессу приложил руку и знаменитый ученый-селекционер Николай Вавилов, который в начале 1930-х годов вывел несколько новых сортов топинамбура. Однако вскоре дело застопорилось — огромные поля с земляной грушей не смогли продолжать существование. Оказалось, что в российских условиях большие запасы топинамбура не хранятся.

Проблема хранения — это печальная особенность данной культуры. В отличие от картофеля, клубень топинамбура после выкопки не образует защитной корочки, что приводит к быстрому высыханию и делает его уязвимым для микроорганизмов. Максимум две недели — именно такой срок хранения земляной груши, даже в холодильнике.

Зато клубни прекрасно сохраняются в земле. В странах Западной Европы (в Англии, Франции и Германии, где эта культура наиболее популярна) огородник может в январе-феврале выйти и выкопать клубни. В России же в это время землю можно только долбить ломом.

Это ограничение значительно повлияло на распространение топинамбура в России. Сезон его выкопки длится всего два месяца (до середины ноября), и то небольшими «порциями».

Топинамбур: полезные свойства

Короткий сезон не должен служить оправданием для забвения этой культуры в нашей стране. У топинамбура есть несколько необычайно полезных свойств, которые редко встречаются у других культур нашей полосы.

Первое — вместо крахмала (как в картофеле) в его клубнях содержится инулин (15-20%) — полисахарид. Это вещество в достаточном количестве встречается только в скорцоне, цикории и корне лопуха — тоже не слишком популярных растениях в нашем рационе. Именно инулин делает употребление топинамбура безопасным и полезным для диабетиков.

Второе свойство — при уваривании земляной груши получается фруктозный сироп. Причем по выходу этого сахара земляная груша превосходит даже сахарную свеклу (100 г из 1 кг против 60-80 г).

Первое свойство возвело топинамбур в разряд лечебных растений. Второе — дало возможность кустарям производить различные сладости (и варенье) на его сиропе для диабетиков и просто приверженцев здорового образа жизни.

Добавим информацию и для другой группы «кулинаров» — топинамбур отлично подходит в качестве сырья для самогоноварения.

Рецепты с топинамбуром

Топинамбур не только полезное и лечебное растение, но и просто вкусное. И его приготовление не требует больших усилий. Например, в отличие от картофеля, топинамбур не нужно чистить — как уже упоминалось, у него тонкая, нежная кожица. Достаточно просто хорошо промыть клубни щеткой.

Из земляной груши можно легко приготовить несколько простых блюд. Первое — это сырые салаты с разнообразными компонентами. Например, натрите на крупной терке около 200 г топинамбура, добавьте одно кислое яблоко (не забывайте, что земляная груша сладковата на вкус) и 1-2 стебля сельдерея. Посолите и заправьте сметаной.

В салатах с топинамбуром можно использовать морковь, краснокачанную капусту, листовые салаты. Он отлично сочетается с курицей и сыром.

Второе блюдо — суп-пюре из топинамбура. Он очень прост в приготовлении. На одну порцию возьмите 200 г клубней топинамбура, 2 стакана куриного бульона и 2-3 луковицы шалота. Варите овощи в бульоне 15-20 минут (от момента закипания). Затем эту смесь измельчите блендером. Зелень и приправы добавляйте по вкусу (особенно хорошо с топинамбуром сочетается мускатный орех).

А для самых ленивых — жареный на растительном масле топинамбур. Нарежьте его кольцами и обжаривайте 10-15 минут. Как низкокалорийный гарнир (в 100 г содержится 50 кКал) он подойдет к любому мясу.