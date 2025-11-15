Семена этой травы обладают множеством уникальных свойств. Регулярное добавление их в рацион может помочь снизить уровень плохого холестерина и сахара в крови. Выводы иранских ученых привлекли внимание мировой общественности.

Семена пажитника, ставшие объектом изучения ученых из Медицинского университета Исфахана в Иране, известны с древних времен. Великий врач Гиппократ применял их как успокаивающее средство для лечения нервных расстройств.

В Китае семена пажитника использовались как афродизиак. В Древнем Египте они входили в состав бальзамов, а на Руси их давали лошадям, что делало их более сильными и здоровыми.

Иранские исследователи сосредоточили свое внимание на способности семян пажитника изменять структуру плохого холестерина и уровень сахара в крови. В процессе работы они проанализировали существующие данные, систематизировали достижения и пришли к выводу, который решили опубликовать в журнале Phytotherapy Research.

По их мнению, семена пажитника, богатые уникальными питательными веществами, при регулярном употреблении могут снизить уровень плохого холестерина ЛПНП и повысить уровень хорошего холестерина ЛПВП. Еще одной ценной особенностью этой специи является ее влияние на уровень сахара в крови, что может быть полезно для диабетиков.

Пажитник, или шамбала, как его называют на родине в Индии, является важным компонентом многих известных приправ. Без него невозможно представить такие блюда, как карри и хмели-сунели. Семена добавляют в соусы, гарниры, салаты и горячие блюда, а также используют при выпечке хлеба, булочек и лепешек, а также в производстве сыра и кондитерских изделий.

Ученые подчеркивают, что семена пажитника не могут заменить статины, но игнорировать их полезные свойства, если нет противопоказаний, не следует. Исследования растения продолжаются, чтобы подтвердить эти выводы.