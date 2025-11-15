Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зимний источник витаминов. Пять причин употреблять клюкву ежедневно 0 301

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зимний источник витаминов. Пять причин употреблять клюкву ежедневно

Как клюква может быть полезна для здоровья и какие способы её применения существуют, рассказала врач-диетолог Татьяна СОЛНЦЕВА.

 

Дополнительный источник витаминов и микроэлементов. Небольшое количество ягод клюквы является ценным источником витаминов — каротиноидов (провитамина А), витамина С, РР (никотиновой кислоты), Е, а также группы В (в частности, В1, В2, В5, В6) и витамина К, который содержится в клюкве в таких же количествах, как и в зеленой капусте. Кроме того, эта северная ягода богата важными микроэлементами, такими как железо, марганец, молибден, медь, а также йод и магний, которые играют ключевую роль в функционировании организма, а также кобальт, никель и цинк.

Противовоспалительное и антибактериальное действие. Употребление клюквы будет полезно при воспалительных заболеваниях. Она содержит множество биологически активных соединений — органические кислоты (бензойная, хинная, лимонная, урсуловая, яблочная и другие), а также биофлавоноиды: проантоцианиды, катехины и полифенолы. Хотя клюква не является самым богатым источником витамина С, в сочетании с флавоноидами её воздействие на организм усиливается благодаря синергическому эффекту. Благодаря наличию проантоцианидов клюква обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, что делает её эффективной при инфекциях и воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей. Полезно употреблять морс и напитки на основе клюквенного сока при вирусных инфекциях и респираторных заболеваниях в дополнение к назначенному лечению. Также считается, что сок клюквы может оказывать иммуностимулирующее действие.

Антиоксидантные свойства клюквы. Благодаря наличию антоцианов, бетаина и катехинов, включение клюквы в рацион может способствовать выведению свободных радикалов, положительно влиять на метаболизм и замедлять старение клеток. Считается, что клюква обладает гепатопротекторными свойствами, что означает, что она поддерживает важные функции печени, улучшает обмен холестерина и имеет антиканцерогенный эффект.

Клюква также помогает противодействовать радиации и отравлению тяжёлыми металлами. Пектины, содержащиеся в клюкве, полезны для людей, находящихся в условиях загрязнения радионуклидами и имеющих контакт с тяжёлыми металлами.

Долгий срок хранения. В отличие от других ягод и фруктов, клюква сохраняет все свои полезные свойства до конца зимы благодаря наличию природного консерванта — бензойной кислоты в высокой концентрации. Клюква прекрасно хранится в замороженном виде. Неудивительно, что её собирают даже при первых заморозках. Ранее эту ягоду хранили в бочках с водой, что позволяло сохранить все её вкусовые и полезные качества до весны.

Читайте нас также:
#диета #витамины #иммунитет #клюква #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какое масло полезнее: оливковое или подсолнечное
Изображение к статье: Почему калории миндаля усваиваются не полностью?
Изображение к статье: Приготовление капусты для голубцов в микроволновой печи: пошаговая инструкция
Изображение к статье: Почему головная боль возникает после красного вина - исследование

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео