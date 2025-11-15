Как клюква может быть полезна для здоровья и какие способы её применения существуют, рассказала врач-диетолог Татьяна СОЛНЦЕВА.

Дополнительный источник витаминов и микроэлементов. Небольшое количество ягод клюквы является ценным источником витаминов — каротиноидов (провитамина А), витамина С, РР (никотиновой кислоты), Е, а также группы В (в частности, В1, В2, В5, В6) и витамина К, который содержится в клюкве в таких же количествах, как и в зеленой капусте. Кроме того, эта северная ягода богата важными микроэлементами, такими как железо, марганец, молибден, медь, а также йод и магний, которые играют ключевую роль в функционировании организма, а также кобальт, никель и цинк.

Противовоспалительное и антибактериальное действие. Употребление клюквы будет полезно при воспалительных заболеваниях. Она содержит множество биологически активных соединений — органические кислоты (бензойная, хинная, лимонная, урсуловая, яблочная и другие), а также биофлавоноиды: проантоцианиды, катехины и полифенолы. Хотя клюква не является самым богатым источником витамина С, в сочетании с флавоноидами её воздействие на организм усиливается благодаря синергическому эффекту. Благодаря наличию проантоцианидов клюква обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, что делает её эффективной при инфекциях и воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей. Полезно употреблять морс и напитки на основе клюквенного сока при вирусных инфекциях и респираторных заболеваниях в дополнение к назначенному лечению. Также считается, что сок клюквы может оказывать иммуностимулирующее действие.

Антиоксидантные свойства клюквы. Благодаря наличию антоцианов, бетаина и катехинов, включение клюквы в рацион может способствовать выведению свободных радикалов, положительно влиять на метаболизм и замедлять старение клеток. Считается, что клюква обладает гепатопротекторными свойствами, что означает, что она поддерживает важные функции печени, улучшает обмен холестерина и имеет антиканцерогенный эффект.

Клюква также помогает противодействовать радиации и отравлению тяжёлыми металлами. Пектины, содержащиеся в клюкве, полезны для людей, находящихся в условиях загрязнения радионуклидами и имеющих контакт с тяжёлыми металлами.

Долгий срок хранения. В отличие от других ягод и фруктов, клюква сохраняет все свои полезные свойства до конца зимы благодаря наличию природного консерванта — бензойной кислоты в высокой концентрации. Клюква прекрасно хранится в замороженном виде. Неудивительно, что её собирают даже при первых заморозках. Ранее эту ягоду хранили в бочках с водой, что позволяло сохранить все её вкусовые и полезные качества до весны.



