Этот простой холодный соус является одним из ключевых компонентов итальянской кухни. Существует множество рецептов, однако на Чемпионате мира по приготовлению песто в ступке (Pesto World Championship), который ежегодно проходит в Генуе, используется следующий.

Ингредиенты

4 пучка свежего зеленого базилика (только листья),

30 граммов орехов пинии (традиционно заменяются кедровыми орехами),

45-60 граммов сыра пармезан,

20-40 граммов сыра пекорино сардо,

1-2 зубчика чеснока,

10 граммов соли,

60-80 миллилитров оливкового масла «экстра вирджин».

Кроме того, вам понадобятся ступка (каменная, предпочтительно мраморная), пестик (лучше деревянный) и обычная вилка.

Технология

1. Листья базилика промойте в холодной воде, затем аккуратно обсушите с помощью бумажного полотенца.

2. Сыр натрите на мелкой терке.

3. В ступку поместите орехи и очищенный чеснок, затем с помощью пестика круговыми движениями разомните их в однородную пасту.

4. Добавьте щепотку соли, затем заполните ступку листьями базилика, не утрамбовывая их. Разотрите их круговыми движениями вдоль стенок и дна ступки, одновременно смешивая с орехово-чесночной пастой. Повторяйте процесс, пока листья не закончатся.

Действуйте быстро, иначе смесь может окислиться и потерять часть аромата.

5. Когда весь базилик превратится в густую ярко-зеленую массу, добавьте сыр. Перемешайте вилкой. Влейте масло и взбейте до получения однородной консистенции.