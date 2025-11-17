Baltijas balss logotype
Как сделать традиционный соус песто 0 135

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать традиционный соус песто

Этот простой холодный соус является одним из ключевых компонентов итальянской кухни. Существует множество рецептов, однако на Чемпионате мира по приготовлению песто в ступке (Pesto World Championship), который ежегодно проходит в Генуе, используется следующий.

 

Ингредиенты

4 пучка свежего зеленого базилика (только листья),
30 граммов орехов пинии (традиционно заменяются кедровыми орехами),
45-60 граммов сыра пармезан,
20-40 граммов сыра пекорино сардо,
1-2 зубчика чеснока,
10 граммов соли,
60-80 миллилитров оливкового масла «экстра вирджин».
Кроме того, вам понадобятся ступка (каменная, предпочтительно мраморная), пестик (лучше деревянный) и обычная вилка.

Технология

1. Листья базилика промойте в холодной воде, затем аккуратно обсушите с помощью бумажного полотенца.

2. Сыр натрите на мелкой терке.

3. В ступку поместите орехи и очищенный чеснок, затем с помощью пестика круговыми движениями разомните их в однородную пасту.

4. Добавьте щепотку соли, затем заполните ступку листьями базилика, не утрамбовывая их. Разотрите их круговыми движениями вдоль стенок и дна ступки, одновременно смешивая с орехово-чесночной пастой. Повторяйте процесс, пока листья не закончатся.

Действуйте быстро, иначе смесь может окислиться и потерять часть аромата.

5. Когда весь базилик превратится в густую ярко-зеленую массу, добавьте сыр. Перемешайте вилкой. Влейте масло и взбейте до получения однородной консистенции.

#сыр #чеснок #орехи #оливковое масло
