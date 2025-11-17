Baltijas balss logotype
Замена яиц орехами на завтрак уменьшает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний 0 126

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Замена яиц орехами на завтрак уменьшает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний

Медики и исследователи рекомендуют начинать день с белка, и для многих людей яйцо является идеальным утренним перекусом. Однако новые исследования показывают, что замена яйца горстью орехов может снизить риск сердечного приступа или инсульта.

 

Исследователи из Немецкого центра исследований диабета установили, что замена одного яйца на 25-28 граммов орехов может привести к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний или смерти от них на 17%.

Некоторые специалисты утверждают, что холестерин, содержащийся в яйцах, может негативно влиять на здоровье сердца, в то время как другие считают, что для окончательных выводов нужны дополнительные исследования. Тем не менее, известно, что орехи способны снижать уровень холестерина, что делает их отличной альтернативой.

Выводы данного исследования основаны на обширном научном анализе данных о замене продуктов животного происхождения на растительные.

Интересно, что результаты не показывают никаких преимуществ от замены рыбы и морепродуктов на растительные продукты, а также отсутствуют доказательства, что замена молочных продуктов может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Тем не менее, в научном обзоре подчеркиваются известные преимущества замены обработанного мяса на более полезные альтернативы. Например, у людей, заменивших 50 граммов обработанного мяса (одна сосиска или почти два ломтика бекона) таким же количеством бобовых (чечевица, нут и фасоль), риск сердечно-сосудистых заболеваний или смерти от них оказался на 23% ниже. Этот риск снижался еще больше — на 27% — если вместо обработанного мяса употребляли от 28 до 50 граммов орехов.

Замена яйца на 10 граммов орехов или 30-граммовой порцией цельнозерновых продуктов была связана с примерно 20% снижением риска развития диабета 2 типа или смерти от него.

В ходе исследования ученые также отметили, что многие правы, выбирая авокадо на тостах. Замена обработанного мяса, яиц, сыра, сливочного масла или йогурта на авокадо была связана со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

#диета #питание #орехи #исследования #диабет #здоровье #холестерин
Оставить комментарий

