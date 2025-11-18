Baltijas balss logotype
Что не стоит есть на завтрак: три самых вредных варианта 0 772

Еда и рецепты
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что не стоит есть на завтрак: три самых вредных варианта

Исследователи выявили три наиболее вредных вида завтрака и объяснили причины их негативного влияния. Английские эндокринологи представили результаты своего анализа популярных утренних блюд.

 

Согласно данным специалистов из Diabetes UK, полноценный и питательный завтрак может значительно повлиять на уровень сахара в крови. Однако это не произойдет, если утро начинается с следующих трех вариантов:

Готовых завтраков в виде хлопьев, подушечек и колечек, которые так нравятся детям.
Обжаренных мюсли, популярных среди молодежи.
Бутербродов на белом хлебе.

«Быстрые углеводы, употребляемые утром (к ним также относятся часто выбираемые готовые десерты, батончики, соки и фастфуд), обеспечивают мгновенный прилив энергии и чувство насыщения, но при этом имеют низкую питательную ценность, — пояснила нутрициолог Дарья Кораблева. — Поэтому после такого завтрака быстро возникает чувство голода, желание перекусить снова, что напрямую способствует увеличению веса (к тому же быстрые углеводы очень калорийные)».

Что же рекомендуют врачи? Заменить хлопья и мюсли на овсянку с добавлением фруктов и ягод или натурального йогурта. А бутерброды лучше готовить на цельнозерновом хлебе.

#питание #углеводы #завтрак #овсянка #здоровье #фрукты
