Исследователи выявили три наиболее вредных вида завтрака и объяснили причины их негативного влияния. Английские эндокринологи представили результаты своего анализа популярных утренних блюд.

Согласно данным специалистов из Diabetes UK, полноценный и питательный завтрак может значительно повлиять на уровень сахара в крови. Однако это не произойдет, если утро начинается с следующих трех вариантов:

Готовых завтраков в виде хлопьев, подушечек и колечек, которые так нравятся детям.

Обжаренных мюсли, популярных среди молодежи.

Бутербродов на белом хлебе.

«Быстрые углеводы, употребляемые утром (к ним также относятся часто выбираемые готовые десерты, батончики, соки и фастфуд), обеспечивают мгновенный прилив энергии и чувство насыщения, но при этом имеют низкую питательную ценность, — пояснила нутрициолог Дарья Кораблева. — Поэтому после такого завтрака быстро возникает чувство голода, желание перекусить снова, что напрямую способствует увеличению веса (к тому же быстрые углеводы очень калорийные)».

Что же рекомендуют врачи? Заменить хлопья и мюсли на овсянку с добавлением фруктов и ягод или натурального йогурта. А бутерброды лучше готовить на цельнозерновом хлебе.