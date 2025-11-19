Наш специалист — диетолог и нутрициолог Анна БЕЛОУСОВА.

Имбирь

Существует мнение, что этот корень активизирует обмен веществ и, таким образом, помогает в процессе похудения.

На самом деле. Это действительно так. Имбирь ускоряет жировой обмен и способствует расщеплению жировых клеток.

Однако имбирь не так безопасен, как может показаться. Даже небольшие кусочки свежего корня (всего пять сантиметров) могут вызвать сильную тахикардию у здоровых людей в 99% случаев. Для людей с сердечными заболеваниями имбирь может быть ещё более опасен, так как он способен вызывать серьезные нарушения сердечного ритма, что иногда требует госпитализации.

Тем не менее, имбирь является мощным афродизиаком как для мужчин, так и для женщин. Поэтому добавление небольшого количества имбиря или имбирного сока в салат может помочь сжечь некоторые калории в спальне.

Сельдерей

Считается, что этот овощ обладает отрицательной калорийностью, то есть на его переваривание организм тратит больше энергии, чем получает из него.

На самом деле. Сырой корень сельдерея довольно твёрдый, и на его пережёвывание действительно уходит больше калорий, чем содержится в самом овоще. Однако если вы натрёте сельдерей на тёрке, этот эффект исчезает.

Кроме того, сельдерей содержит эфирные масла, которые могут повышать аппетит. Поэтому, если не контролировать своё питание, калории, потраченные на пережёвывание, могут легко вернуться.

Также сельдерей стимулирует выделение желчи, что может вызвать дискомфорт в правом подреберье и даже диарею. Учитывая мочегонные свойства корневого сельдерея, становится ясно, что сидеть на сельдереевой диете лучше всего поближе к туалету.

Грейпфрут

Существует мнение, что грейпфрут подавляет чувство голода, и достаточно съедать половину этого цитруса в день, чтобы оставаться стройным и сбросить несколько лишних килограммов.

На самом деле. Учёные на протяжении 20 лет пытались выяснить, может ли грейпфрут подавлять аппетит, но убедительных доказательств так и не было найдено. Действительно, грейпфрут содержит вещество под названием нарингенин, которое немного снижает аппетит. Однако наибольшее количество нарингенина находится в кожуре грейпфрута, поэтому тем, кто хочет похудеть, следует аккуратно очищать фрукт, чтобы сохранить как можно больше шкурки. К сожалению, полезные свойства нарингенина нивелируются кислотами, содержащимися в грейпфруте. Как и любой кислый фрукт, грейпфрут увеличивает выделение желудочного сока, что, в свою очередь, повышает аппетит.

Тем, кто страдает не только от лишнего веса, но и от атеросклероза и принимает статины, стоит вообще отказаться от грейпфрута, так как он блокирует действие этих препаратов.

Всем остальным стоит дождаться полной зрелости грейпфрута перед тем, как его съесть, чтобы он стал менее кислым. Для этого положите грейпфрут в холодильник и оставьте на четыре дня.

В качестве утешения для любителей грейпфрута можно сказать, что этот фрукт помогает выводить из организма соли мочевой кислоты, накопление которых может привести к подагре (это заболевание часто встречается у людей с избыточным весом). Для профилактики подагры рекомендуется пить грейпфрутовый сок, разбавленный водой в равных пропорциях.

Ананас

Многие, стремящиеся к похудению, считают, что ананас содержит бромелайн, который способствует сжиганию жира.

На самом деле. Бромелайн представляет собой комплекс ферментов с противовоспалительными свойствами, но, к сожалению, он не сжигает жир.

Кроме того, ананасы, особенно недозрелые, могут сильно вяжеть рот, что вызывает желание запить их водой. Если выпить слишком много жидкости, особенно на ночь, это может привести к увеличению веса из-за задержки жидкости в организме.

Также незрелые ананасы могут вызывать запоры. Поэтому с крупными плодами, которые часто оказываются зелёными, следует поступить так же, как и с грейпфрутами — дать им дозреть в холодильнике. С осторожностью стоит относиться и к соку, выжатому из недозрелых ананасов. Его не следует хранить дольше четырёх-пяти дней, лучше в холодильнике в стеклянной бутылке, обёрнутой фольгой, иначе полезные ферменты разрушатся. Кстати, регулярное употребление четверти стакана свежевыжатого ананасового сока может помочь уменьшить проявления целлюлита.

Острые специи

Считается, что острая пища разогревает организм и, следовательно, может способствовать расщеплению жира.

На самом деле. К сожалению, острые специи не способны сжигать жир, особенно если после их употребления вы просто лежите на диване. Однако, чтобы острая пища не раздражала желудок и пищевод, организм вырабатывает много слизи, что требует определённых затрат калорий. Но, увы, это всего лишь небольшое количество — от 5 до 15 ккал.

Тем не менее, доказано, что острая еда придаёт бодрость и вызывает желание двигаться. Не случайно сальса, один из самых зажигательных латиноамериканских танцев, носит название одноимённого соуса!

Однако следует помнить, что острая пища противопоказана при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гипертонии, ишемической болезни сердца, повышенной нервной возбудимости и кожных заболеваниях (экзема, псориаз, нейродермиты могут обостряться после употребления острой пищи).