Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Диетолог назвала овощ, способный обновить организм. Что это за овощ? 0 682

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог назвала овощ, способный обновить организм. Что это за овощ?

Правильное питание является основой крепкого здоровья. Овощи занимают ключевую роль в сбалансированной диете. Растительные продукты, богатые полезными веществами, могут «перезагрузить» организм, способствуя его омоложению. Диетолог Маргарита Королева считает капусту лучшим природным средством.

 

Кочанная, савойская, брюссельская, пекинская, японская, цветная, брокколи и кольраби — все разновидности капусты оказывают положительное влияние на здоровье. Жителям мегаполисов, где о чистом воздухе можно только мечтать, стоит задуматься о добавлении в свой рацион этого овоща, богатого клетчаткой, серой и глутатионом.

Этот уникальный антиоксидант эффективно выводит токсины и шлаки из организма. Регулярное употребление капусты поможет избежать хронической интоксикации.

По мнению доктора медицинских наук, врача-терапевта и диетолога Маргариты Королевой, капуста, насыщенная витаминами, минералами, антиоксидантами и другими ценными питательными веществами, способствует омоложению и «обновлению» организма. Это особенно актуально для жителей городов с развитыми промышленными зонами.

Эксперт отметила, что капуста улучшает функционирование печени и помогает организму избавиться от продуктов обмена веществ (метаболитов), которые уже выполнили свою роль.

Читайте нас также:
#питание #витамины #овощи #печень #клетчатка #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какое масло полезнее: оливковое или подсолнечное
Изображение к статье: Почему калории миндаля усваиваются не полностью?
Изображение к статье: Приготовление капусты для голубцов в микроволновой печи: пошаговая инструкция
Изображение к статье: Почему головная боль возникает после красного вина - исследование

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео