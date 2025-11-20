Правильное питание является основой крепкого здоровья. Овощи занимают ключевую роль в сбалансированной диете. Растительные продукты, богатые полезными веществами, могут «перезагрузить» организм, способствуя его омоложению. Диетолог Маргарита Королева считает капусту лучшим природным средством.

Кочанная, савойская, брюссельская, пекинская, японская, цветная, брокколи и кольраби — все разновидности капусты оказывают положительное влияние на здоровье. Жителям мегаполисов, где о чистом воздухе можно только мечтать, стоит задуматься о добавлении в свой рацион этого овоща, богатого клетчаткой, серой и глутатионом.

Этот уникальный антиоксидант эффективно выводит токсины и шлаки из организма. Регулярное употребление капусты поможет избежать хронической интоксикации.

По мнению доктора медицинских наук, врача-терапевта и диетолога Маргариты Королевой, капуста, насыщенная витаминами, минералами, антиоксидантами и другими ценными питательными веществами, способствует омоложению и «обновлению» организма. Это особенно актуально для жителей городов с развитыми промышленными зонами.

Эксперт отметила, что капуста улучшает функционирование печени и помогает организму избавиться от продуктов обмена веществ (метаболитов), которые уже выполнили свою роль.