Для поддержания здоровья людям старше 45 лет важно пересмотреть свой рацион и отказаться от вредных продуктов. Об этом сообщила диетолог Анна Петрова.

По словам специалиста, потребление определенных продуктов после 45 лет может способствовать развитию рака, диабета и болезни Альцгеймера. В связи с этим она настоятельно рекомендует в первую очередь исключить из рациона выпечку. Это объясняется тем, что такая пища может вызывать отеки, негативно сказываться на состоянии кожи и когнитивных функций.

Петрова также выступила против продуктов, содержащих сахар, и кондитерских изделий. Они могут способствовать развитию атеросклероза и стать причиной инсульта или ишемической болезни сердца. Вместо сладостей специалист советует выбирать торты без сахара, диетические десерты на основе фруктов или овощей, запеканки и сухофрукты. По мнению диетолога, шоколад лучше заменить на финики, чернослив, бананы и яблоки. Кроме того, предпочтение стоит отдать темному шоколаду, так как в нем меньше сахара и больше полезных веществ.

Собеседница издания отметила, что у любителей сладкого может развиться так называемое «сахарное лицо».

«Его характерные признаки — тусклый цвет кожи, появление пигментации, красных пятен, отечность, а также истончение бровей и вялость», — добавила она.

Эксперт призвала отказаться от консервированных продуктов, так как они содержат канцерогены, способствующие возникновению опасных заболеваний.

Из-за высокого содержания солей отечность могут вызывать переработанные мясные изделия. К ним относятся колбасы, сосиски, бекон и подобные продукты, отметила Петрова. Также она рекомендовала исключить алкогольные напитки, которые негативно влияют на печень.