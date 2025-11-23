Международная команда исследователей под руководством Калифорнийского университета представила обширные данные о кулинарных предпочтениях двух британских монархов: Георга III, который обитал во дворце Кью, и принца-регента Георга IV, проводившего время в Карлтон-Хаусе в период с 1788 по 1813 годы. В исследование вошли 3000 уникальных блюд и множество вариаций рецептов.

Удивительно, но королевская кухня Георга III не так уж далека от нашего повседневного рациона. Сегодня мы без особых усилий можем подать на стол зелень или клубнику даже зимой. В то время как в XIX веке это было доступно лишь королям и знатным особам.

Исследователи из Калифорнийского университета, Бирмингемского университета, Университета Лидса Бекетта и Университета Эссекса представили детализированные данные о кулинарных предпочтениях двух британских монархов: Георга III во дворце Кью и принца-регента Георга IV в Карлтон-Хаусе в период с 1788 по 1813 годы. В их исследование вошли 3000 уникальных блюд и множество рецептов.

Каждое блюдо было классифицировано по основным ингредиентам и методам приготовления, что позволило собрать более 1,3 миллиона значений ценных научных данных, которые создают полное представление о повседневном питании королевской семьи.

Соавтор исследования, доктор Адам Краймбл (UCL Information Studies), отмечает: «Изучив кулинарные книги георгианских королевских дворов, мы получили увлекательные сведения о пищевых привычках короля Георга III, его сына Георга IV и их окружения. Многие блюда, такие как турецкие кебабы, встречаются всего один или два раза, что свидетельствует о том, что на кухнях дворцов проводилось множество экспериментов, включая блюда, привезенные из-за границы».

Краймбл также добавляет: «Дети во дворцах часто имели иные привычки в питании, чем взрослые, как правило, их рацион был менее обильным и включал больше полезных овощей, что говорит о том, что даже принцы и принцессы ели «детскую еду»».

Соавтор исследования, доктор Сара Фокс (Бирмингемский университет), подчеркивает: «Данные, представленные в нашем исследовании, действительно демонстрируют различия в пищевых привычках короля и принца-регента. Георг IV славился своей любовью к самым изысканным вещам в жизни, включая гастрономию».

Сара Фокс описывает предпочтения Георга III так: «Король Георг III предпочитал более простую, сельскую кухню, его кулинарные предпочтения включали блюда с яйцами, жаворонками и ортоланами, а также овощи вне сезона, которые были одними из самых дорогих продуктов, употребляемых королем. Принц-регент же наслаждался изысканными десертами, разнообразными алкогольными напитками и мясными блюдами с соусами, которые подавались к каждому приему пищи».

Данные были собраны из двух кухонных журналов, хранившихся во дворце Кью и Карлтон-Хаусе. Эти записи содержат ежедневные рационы обоих дворцов за период с 1788 по 1813 годы, включая два периода, когда Георг III страдал от серьезных психических расстройств.

Королевское меню Георга III

В число любимых блюд короля Георга III вошли:

Куриный бульон

Сладкие пирожные

Жареный каплун (специально откормленный на мясо кастрированный петух)

Жареная баранина

Спаржа

Лобстер

Шпинат

Артишоки

Жаркое из курицы

Ростбиф

Рецепты, описанные в королевских кулинарных книгах, демонстрируют влияние Британской империи на гастрономические привычки британцев. Сахар, специи, шоколад, чай и кофе — все это отражает изменения в пищевых привычках британского общества XVIII века. О любви англичан к иностранным кухням свидетельствует и появление на столе Георга III макарон с пармезаном и турецких шашлыков.

Доктор Фокс добавляет: «Георгу III очень нравился жареный цыпленок, а на десерт он предпочитал фруктовый пирог или пудинг. Эти блюда не сильно отличаются от тех, которыми мы наслаждаемся сегодня».

Фокс подчеркивает: «Эти данные имеют огромное значение для понимания привычек и поведения членов королевской семьи, придворных и даже слуг, начиная с короля и королевы и заканчивая их горничными. Они показывают, как люди жили на публике и в частной жизни, как социальный статус влиял на питание, а также как врачи регулировали связь между здоровьем и питанием».