Почему калории миндаля усваиваются не полностью? 0 116

Еда и рецепты
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему калории миндаля усваиваются не полностью?

Миндаль и другие орехи считаются весьма полезными, однако они содержат много жиров. Люди, стремящиеся к здоровому питанию, часто добавляют орехи в свой рацион, но начинают сомневаться, увидев их калорийность.

 

Исследователи из Университета Торонто уверяют, что не стоит бояться высокой калорийности орехов, так как на самом деле не все калории из них усваиваются организмом. В эксперименте участвовали 22 человека, как мужчин, так и женщин.

В течение месяца участникам ежедневно давали по 75 граммов миндаля. В результате, половина калорий, полученных от миндаля, оставалась неусвоенной, а вторую половину они получали из кекса. На третьем этапе весь миндаль заменили на кекс. (Каждый этап эксперимента длился месяц, с месячными промежутками между ними; более того, участников разделили на три группы, в каждой из которых порядок чередования миндаля и кекса был различным.) Кекс и миндаль были подобраны так, чтобы по стандартным расчетам калорийность порции чистого миндаля, порции миндаля с кексом и порции кекса была одинаковой. Чередуя кекс и миндаль, исследователи смогли проанализировать, как калории усваиваются из разных источников.

В статье, опубликованной в Mayo Clinic Proceedings, говорится, что при употреблении миндаля усваивалось примерно на 20% меньше калорий, чем при поедании только кекса — хотя, повторим, по энергетической ценности порции миндаля и порции кекса были равны. Причины, по которым калории из орехов не усваиваются полностью, еще предстоит выяснить. Однако, если в повседневном рационе заменить, скажем, 2–3 тысячи калорий на орехи, то за год можно потерять около 2,9 кг.

Читайте нас также:
#диета #питание #здоровое питание #орехи #калории
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

