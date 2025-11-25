Baltijas balss logotype
Как расшифровать термин «высокоолеиновое» на упаковке масла 0 130

Еда и рецепты
Дата публикации: 25.11.2025
Когда в жизни все идет гладко, мы говорим «идет как по маслу». На кухне выбор продукта также играет важную роль. Какое масло выбрать, чтобы оно было не только вкусным, но и полезным для здоровья? Попробуйте высокоолеиновое масло. Мы расскажем, чем оно примечательно и уникально.

 

Растительное масло используется для запекания и жарки. Его также добавляют в салаты и закуски, поэтому крайне важно выбирать действительно качественный, полезный и нерафинированный продукт.

Возможно, вы заметили, что в последнее время ассортимент растительных масел значительно расширился. Наряду с привычными вариантами появилось высокоолеиновое масло. Что же означает эта характеристика?

Уникальный состав

Высокоолеиновое масло производится из специализированных сортов подсолнечника. Этот продукт считается одним из лидеров по содержанию омега-9 – олеиновой кислоты, которая незаменима для нашего организма. В масле ее доля достигает 90%. Омега-9 участвует в формировании биологических мембран, из которых состоят клетки.

Кроме того, благодаря методу холодного отжима в продукте сохраняется витамин Е (токоферол) – природный антиоксидант, который защищает молодость и красоту.

Универсальность вкуса и применения

Высокоолеиновое масло идеально подходит для жарки. Оно не пузырится, не пенится и, что особенно важно, не выделяет вредных канцерогенов. Это связано с тем, что продукт богат жирными мононенасыщенными кислотами омега-9, которые устойчивы к высоким температурам. Ключевым показателем для масла является точка дымления – температура, при которой оно начинает дымиться. У высокоолеинового нерафинированного масла она достигает 160 °C.

Еще одно его достоинство – универсальность вкуса. У масла имеется аромат сырых семечек подсолнечника, без характерной насыщенности традиционного подсолнечного масла. Оно прекрасно дополнит овощные блюда, легкие салаты с зеленью и станет основным компонентом различных заправок – с чесноком, горчицей, бальзамическим уксусом. Поэтому, если в вашем списке покупок еще нет этого пункта, не забудьте его добавить.

#питание #кулинария #здоровое питание #масло #салаты #здоровье
