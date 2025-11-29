Baltijas balss logotype
Два плода достаточно: какие фрукты обеспечивают суточную норму витамина C 0 196

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Два плода достаточно: какие фрукты обеспечивают суточную норму витамина C

Исследователи из Новой Зеландии, анализируя свойства фруктов и их влияние на организм человека, пришли к выводу, что людям с дефицитом витамина C следует добавить в рацион киви.

 

Экзотические плоды, родом из Китая, ошибочно считаются фруктами. На самом деле это крупные ягоды. Ранее в Поднебесной их называли «обезьяньими персиками». В то время ворсистые плоды не отличались вкусом и не пользовались популярностью.

Киви обрели свою популярность благодаря новозеландским селекционерам, которые работали над улучшением растения и изменением его вкусовых качеств. Ученые, впечатленные этими изменениями, решили изменить и название. Плоды с ворсинками стали известны как киви, в честь маленькой птички, обитающей в Новой Зеландии и являющейся ее национальным символом.

Эти экзоты из рода актинидий, которые все же можно считать фруктами, обладают изысканным вкусом, напоминающим коктейль из апельсинов, ананасов, бананов и клубники. Однако ценность плодов из Поднебесной заключается не только в их необычном вкусе, но и в их составе. Киви очень полезны.

Исследователи, изучающие работу селекционеров, установили, что плоды, которые на родине также называют «китайским крыжовником», содержат значительное количество витамина C. Этот мощный антиоксидант защищает клетки от повреждений и препятствует окислительным процессам, способствующим заболеваниям сердца и ускоряющим старение организма.

Киви также богаты витаминами E и K, минералами, такими как медь, калий, магний, пектином, а также растворимой и нерастворимой клетчаткой. Уникальный фермент актинидин способствует расщеплению белков и эффективному усвоению пищи.

Эксперименты, посвященные полезным свойствам киви, проводятся с середины прошлого века. Один из последних исследований, проведенный новозеландским научно-исследовательским институтом Plant & Food Research, был сосредоточен на витамине C и его влиянии на организм в сезон вирусов и простуд.

И что же было установлено? Оказалось, что всего два маленьких плода или один крупный весом 100 граммов полностью покрывают суточную потребность в витамине C. При этом киви оказывают на организм эффект, сопоставимый с пищевыми добавками, как сообщили ученые в издании MDPI.

Читайте нас также:
#питание #Новая Зеландия #исследования #киви #здоровье #еда #фрукты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

