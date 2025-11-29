Baltijas balss logotype
Простой и доступный фрукт, способный защитить от диабета 0 551

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Простой и доступный фрукт, способный защитить от диабета

Известный врач и телеведущий из Великобритании Майкл Мосли утверждает о множестве преимуществ, которые приносит потребление фруктов для здоровья. Он акцентирует внимание на одном скромном, недорогом и доступном фрукте, который особенно важен для контроля уровня сахара в крови.

 

Майкл Мосли подчеркивает, что фрукты являются неотъемлемой частью рациона каждого человека. Они необходимы для поддержания здоровья. Среди множества фруктов врач выделяет яблоки, которые он считает одним из самых простых и доступных способов улучшить общее состояние организма.

«Не зря говорят, что «одно яблоко в день держит врача подальше». Это утверждение действительно, так как фрукт обладает невероятной пользой. Яблоки оказывают положительное влияние на различные системы организма, включая регулирование уровня холестерина. Они способствуют выработке оксида азота, что помогает уменьшить воспалительные процессы, улучшить артериальное давление и нормализовать микрофлору кишечника», — делится мнением доктор.

Телеведущий также отмечает, что яблоки могут восполнить дефицит витаминов и минералов, а также снизить риск развития диабета. Он призывает людей «хрустеть» сочными плодами как можно чаще и добавляет, что сам завершает каждый прием пищи одним яблоком, сообщает онлайн-издание The Mirror.

Напомним, что несколько лет назад исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, какие фрукты и ягоды могут снизить вероятность развития диабета второго типа. Согласно их исследованию, особенно полезными в этом отношении оказались черника, виноград и яблоки.

#питание #витамины #яблоки #диабет #здоровье #фрукты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
