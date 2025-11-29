Baltijas balss logotype
Врач рекомендовал напиток для укрепления иммунитета и снижения веса из двух простых компонентов

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Врач рекомендовал напиток для укрепления иммунитета и снижения веса из двух простых компонентов

Противовоспалительные напитки, насыщенные антиоксидантами, способствуют укреплению иммунной системы и контролю за набором веса. Об одном из таких напитков рассказывает врач-диетолог, доктор медицинских наук Майкл Грин.

 

Майкл Грин утверждает, что между иммунной системой и потерей веса существует сложная взаимосвязь, на которую влияют факторы, такие как воспаление и окислительный стресс. Поэтому противовоспалительные напитки оказываются особенно эффективными. Они способствуют как повышению иммунитета, так и снижению веса. Одним из лучших вариантов врач называет морковно-имбирный сок.

«Это мощный эликсир, богатый антиоксидантами. Яркий напиток обладает высокой питательной ценностью и защитными свойствами, которые защищают организм от болезней и воспалений. Оба ингредиента полезны. Морковь содержит бета-каротин, известный своими иммуностимулирующими свойствами, а имбирь оказывает противовоспалительное воздействие и положительно сказывается на пищеварении», — объясняет доктор Грин.

Он подчеркивает, что бета-каротин играет важную роль в борьбе со свободными радикалами, которые влияют на воспалительные процессы и угрожают иммунной системе, сообщает издание SHE FINDS.

Кроме того, врач напоминает, что морковь и имбирь богаты витаминами и минералами, особенно витаминами С и А. Первый известен своей способностью защищать организм от инфекций. Также напиток получается низкокалорийным и подходит всем, кто стремится к снижению веса, обеспечивая организм необходимыми питательными веществами.

К недостаткам этого напитка доктор Грин относит низкое содержание клетчатки. Чтобы исправить это, он предлагает несколько советов.

«Попробуйте добавить в сок немного морковной мякоти или съешьте целую морковь вместе с напитком. Клетчатка помогает ощущать сытость, что также способствует снижению веса», — заключает Грин.

#питание #витамины #иммунитет #напитки #морковь #вес #здоровье
Оставить комментарий

