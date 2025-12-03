Baltijas balss logotype
Шесть продуктов, способствующих ускоренному старению 0 501

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Шесть продуктов, способствующих ускоренному старению

Хотя вряд ли кто-то из нас станет настоящим Дорианом Греем, достижения медицины позволяют с уверенностью утверждать: сохранить молодость и привлекательность на длительный срок вполне реально. Никакой магии — лишь здоровый сон, регулярные физические нагрузки, правильный уход за кожей и минимизация стресса. Также важно обратить внимание на свой рацион, так как некоторые продукты могут негативно влиять на организм.

 

1. Кофе

О полезных свойствах кофе написано немало, однако нельзя упускать из виду его способность вымывать из организма воду. Это происходит благодаря кофеину, а недостаток влаги, как известно, приводит к сухости кожи и снижению выработки коллагена. Этот белок отвечает за молодость кожи, поэтому у заядлых любителей кофе могут появляться преждевременные морщины.

Специалисты рекомендуют ограничивать потребление кофе до двух-трех чашек в день и избегать добавления сахара.

2. Сахар

Говоря о сахаре, стоит отметить, что он также способствует обезвоживанию кожи. Это касается всех его форм — будь то чизкейки, шоколад, сладкие газированные напитки или печенье.

Кроме того, сахар запускает процесс гликирования: образующиеся соединения накапливаются в организме и мешают выработке коллагена и эластина. Без этих веществ страдают как сосуды, так и кожа.

Поэтому сладости лучше не употреблять каждый день.

3. Алкоголь

Употребление алкоголя в целом вредно, даже в небольших количествах. Дело не только в том, что спиртное также приводит к обезвоживанию организма — существуют и другие последствия регулярного употребления. Например, отеки на лице, покраснения щек и носа. Поры расширяются, носогубные складки становятся более заметными, а между бровями появляются морщины.

4. Соленые чипсы и крекеры

Содержат много трансжиров, ароматизаторов и соли — всё это приводит к тусклой коже с высыпаниями, отеками и морщинами. Кроме того, такие закуски значительно увеличивают ежедневный калораж. А лишние килограммы, как известно, не способствуют сохранению молодости.

5. Красное мясо

С возрастом наш организм теряет ферменты, необходимые для переваривания белка красного мяса. Поэтому диетологи рекомендуют употреблять стейки и другие блюда с таким мясом не чаще двух раз в неделю. Лучше придерживаться разнообразного рациона, включая рыбу, курицу, утку, морепродукты и время от времени говядину с свининой.

6. Картошка фри

Во-первых, она содержит много соли, о вреде которой мы уже упоминали в разделе о снеках. Во-вторых, это очень калорийное блюдо. В-третьих, для её приготовления используется горячее масло, что не приносит организму никакой пользы.

Кроме того, специалисты Американской химической ассоциации считают, что картошка фри может быть связана с возникновением онкологических заболеваний.

#алкоголь #сахар #продукты #питание #кофе #кожа #старение #мясо #здоровье
