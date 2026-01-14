Baltijas balss logotype
Как выбирать грецкие орехи?

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как выбирать грецкие орехи?

Ядро грецкого ореха со светлой оболочкой относится к высшему сорту, с темной – к низшему, рассказала продавец сухофруктов Татьяна СОЛНЦЕВА.

При выборе грецких орехов важно учитывать несколько факторов.

Например, обратите внимание на внешний вид скорлупы. Она должна быть равномерной светло-коричневой окраски, без дефектов, трещинок и признаков плесни.

Важно также, чтобы орехи были тяжелыми и плотно заполненными, ведь легкий вес зачастую свидетельствует о их пустоте, низкой плотности ядра или испорченности. Кстати, свежие ядра орехов имеют мягкий ореховый аромат, тогда как неприятный запах горечи и сырости сигнализирует об их испорченности.

#питание #здоровое питание #грецкие орехи #еда
Видео