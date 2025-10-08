Мировые цены на какао упали до 20-месячного минимума после рекордного роста. За ними должны последовать и цены на шоколад.

Как сообщал bb.lv, шоколад оказался одним из самых подорожавших продуктов в стандартном ассортименте латвийских супермаркетов. За год шоколад в Латвии вырос на в цене на 24 процента.

И вот это случилось. Снижение на какао положило конец драматическому двухлетнему росту, который привел к рекордным максимумам на рынке и оказал давление на производителей шоколада по всему миру, отметило издание.

На этой неделе какао на нью-йоркской бирже торговалось по цене около $6150 за тонну, по сравнению с более чем $12 000 во время ценового пика в декабре 2024 года. Цены в Лондоне, которые выросли почти втрое в первые месяцы 2024 года, сейчас снизились примерно на 58% по сравнению с пиком в $4262 в апреле прошлого года.

Резкий рост цен ранее был обусловлен сухой погодой, болезнями и многолетними недостаточными инвестициями со стороны фермеров в Кот-д'Ивуаре и Гане, которые вместе производят около 60% какао в мире.

Ожидается, что урожай 2025-2026 годов приведет к превышению предложения над мировым спросом, пишет издание.

Также правительства резко повысили субсидии, которые они платят фермерам, что, как ожидается, должно стимулировать предложение. Накануне выборов Кот-д'Ивуар повысил свою гарантированную ставку более чем на 25% до примерно до $5000 за тонну, а правительство Ганы – до около $4600.

А что с ценами на шоколад?

Несмотря на резкое недавнее падение на рынке, розничные цены на шоколад остаются высокими. В Нидерландах, по данным Rabobank, средний 100-граммовый батончик стоил в сентябре этого года на 35% дороже по сравнению с предыдущим годом.

Потребители могут ожидать, что рост цен прекратится, но они не начнут снижаться по меньшей мере шесть месяцев, сказал представитель брокерской компании Marex Джонатан Паркман.