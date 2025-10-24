Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) разрешил предприятию оператора по прокату электровелосипедов "Ride Mobility" ("Ride") продолжать предоставление услуг, сообщается на сайте центра.

ЦЗПП утвреждает, что "Ride" обеспечил необходимые меры для проверки личности и возраста клиентов, а также недоступность услуг для несовершеннолетних.

Ранее ЦЗПП угрожал прокатчикам штрафом до 10 тысяч евро. В сегодншнем сообщении про штраф ничего не говорится.

Ранее ЦЗПП потребовал приостановки предоставления услуг "Ride" в связи с трагедией в Иманте, где, попав под поезд на железнодорожном переезде, погибли две ехавшие на электровелосипеде "Ride" девочки.

Исполнительный директор "Ride" Эдгарс Якобсонс сообщил агентству ЛЕТА, что с понедельника, 20 октября, компания ввела дополнительные меры безопасности, чтобы пользователи, не достигшие соответствующего возраста, не могли пользоваться услугами "Ride".

В понедельник, 20 октября, центр получил официальное письмо от "Ride" о внедрении инструмента проверки возраста, однако предоставленной информации было недостаточно, поэтому компании было поручено до четверга, 23 октября, предоставить доказательства внедрения такой проверки.

Центр также начал оценку других приложений, предлагающих аренду средств электромобильности.