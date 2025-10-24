Baltijas balss logotype
Электро-скутерам, на которых погибли две девочки, разрешили ездить по Риге 9 298

Бизнес
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Электро-скутерам, на которых погибли две девочки, разрешили ездить по Риге

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) разрешил предприятию оператора по прокату электровелосипедов "Ride Mobility" ("Ride") продолжать предоставление услуг, сообщается на сайте центра.

ЦЗПП утвреждает, что "Ride" обеспечил необходимые меры для проверки личности и возраста клиентов, а также недоступность услуг для несовершеннолетних.

Ранее ЦЗПП угрожал прокатчикам штрафом до 10 тысяч евро. В сегодншнем сообщении про штраф ничего не говорится.

Ранее ЦЗПП потребовал приостановки предоставления услуг "Ride" в связи с трагедией в Иманте, где, попав под поезд на железнодорожном переезде, погибли две ехавшие на электровелосипеде "Ride" девочки.

Исполнительный директор "Ride" Эдгарс Якобсонс сообщил агентству ЛЕТА, что с понедельника, 20 октября, компания ввела дополнительные меры безопасности, чтобы пользователи, не достигшие соответствующего возраста, не могли пользоваться услугами "Ride".

В понедельник, 20 октября, центр получил официальное письмо от "Ride" о внедрении инструмента проверки возраста, однако предоставленной информации было недостаточно, поэтому компании было поручено до четверга, 23 октября, предоставить доказательства внедрения такой проверки.

Центр также начал оценку других приложений, предлагающих аренду средств электромобильности.

Оставить комментарий

(9)

(9)
  • MT
    Michael T.
    24-го октября

    А то...не путай хер с яйцами... Велосипед - это хрень приводимая в движение мускуламт человека... А этот ЭЛЕКТРО МОТОР!!! а если есть МОТОР то похер какой он там мощьности- а значит ПРАВА, НОМЕР , НАЛОГ И прочие атрибуты...ТАК КАК ТАМ МОТОР!!!!.а если слабо то нахер снимай и оставляй пИдали и здавай в аренду как велосипед...теперь то понятна суть ????

    0
    2
  • MT
    Michael T.
    24-го октября

    А велосипед приводиться в движение только засчет силы человека( так сказать крутя педали!

    0
    1
  • MT
    Michael T.
    24-го октября

    Вопрос в другом...Почему есди есть электромотор то это же не велосипед!! Ведь там есть электромотор!

    0
    1
  • З
    Злой
    Michael T.
    24-го октября

    И что??? Велосипедист развивает силу ногами до 0.5кВт, что больше чем у Райда на 0.1кВт, т.е. велосипедист едет гораздо быстрее и представляет большую опасность, многие велосипедисты едут со скоростью 30 и более км в час, быстрее чем ограничитель на Райде, тот же электросамокат имеет мощность до 0.25кВт, что опять же меньше чем мускульная сила велосипедиста, велосипедист едет быстрее и представляет собой большую опасность за счёт большей скорости и большего усилия на педали почему велосипедистов не ограничивают?

    0
    1
  • З
    Злой
    Michael T.
    24-го октября

    А были случаи когда спринтеры на финише достигали мощности даже 2кВт, при такой мощности толпу людей свалить можно, и почему велосипедистов не ограничивают и не проверяют возраст?

    0
    1
  • MT
    Michael T.
    24-го октября

    Если я неправ поправьте или добавте: Как это ху...йня может называтся велосипедом?? Электромотор есть ?этот мотор имеет так сказать мощность или лошадиные силы? И как можно ездить на этой х...уйне без шлема и без мотоправ?? Если даже взять мотовелосипед Рига 13, там тоже маленький моторчик и педали...и надо и регистрацию и права!! Тупое беззубое правительство.... ????????

    1
    2
  • З
    Злой
    Michael T.
    24-го октября

    На мопеде Рига-13 мотор в 2 раза мощнее чем на этой табуретке, на мопеде Рига-13 не было системы ограничения скорости, мопед мог ехать почти 50 км а час, каска для мопеде в советское время не требовалась у этой табуретки есть ограничитель, реально она еле тащится, ещё требуется обучение по поводу советской и сегодняшней техники или думаете никто ничего не помнит?

    1
    1
  • З
    Злой
    Michael T.
    24-го октября

    На мопеде Рига-13 стоял мотор Д-8, мощностью 1.2 л.с. или 0.8кВт, на табуретке Райд мотор 0.4кВт и ограничение 25 км в час, велосипедисты ездят гораздо быстрее, почему на велосипедистов никто не наезжает, хотя у велосипедистов аварий гораздо больше!

    1
    1
  • З
    Злой
    24-го октября

    Ну и никто ездить не будет, взрослый и так устроен, такси возьмёт, а молодёжи старые пердуны запретили ездить, будут валяться эти Райды везде без надобности и фирме фига, а не деньги.

    3
    1
Читать все комментарии

