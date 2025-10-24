Baltijas balss logotype
Нет транзита – сидите дома: экономный Швинка оставил латвийское министерство без премий и командировок

Бизнес
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Нет транзита – сидите дома: экономный Швинка оставил латвийское министерство без премий и командировок

Министерство сообщения в следующем году сократит административные расходы на 8,6%, экономя на премиях и денежных поощрениях сотрудников, а также на служебных командировках. Об этом в пятницу доложил министр сообщения Атис Швинка (Прогрессивные) на заседании комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам).

В частности, на вознаграждения сотрудникам в 2026 году планируется потратить 5,799 млн евро, что всего на 40 тысяч евро меньше, чем в этом году; на товары и услуги — 1,792 млн евро (на 907 738 евро меньше), а на капитальные расходы — 56 915 евро (на 100 000 евро меньше).

Министр добавил, что для поиска денег попытаются продать госпредприятие VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, занимающееся посыпкой солью автодорог. В будущем планируется также продать несколько принадлежащих министерству зданий.

Экономия 40 тысяч на зарплатах выглядит бледно на фоне общего бюджета министерства на следующий год – почти 800 млн евро.

Депутаты указали министру на то, что несколько подведомственных предприятий и учреждений министерства можно было бы объединить для сокращения расходов. Швинка не стал спорить. Он напомнил, что работа в этом направлении уже ведётся: недавно были объединены три дочерние компании государственной железной дороги “Latvijas dzelzceļš”, также планируется объединить Государственную железнодорожную техническую инспекцию и Государственную железнодорожную администрацию.

#транзит
Оставить комментарий

(4)
  • З
    Злой
    24-го октября

    Какое счастье что есть зарубежные интернет-магазины, где я теперь всё покупаю, даже зонтик и носки, только в зарубежных магазинах, в наших магазинах я уже ничего не покупаю, чтобы хй латвии а не мои деньги, это мой ответ на сносы, запреты образования, языка и бредни параноиков НО!

    74
    1
  • lo gos
    lo gos
    24-го октября

    Все разорвали. Как честные люди, вы должны застрелиться всем министерством.

    88
    1
  • ГР
    Грамотный Рукамиводитель
    24-го октября

    Ай молодца продать и выплатить премии, а в следующем году опять что-то продать,а когда нечего продать то сам себя будет продавать, а что так нет транзита? 35 лет независимости свободная трава и нет транзита, а когда будет...

    98
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Грамотный Рукамиводитель
    25-го октября

    а когда будет... -- Никогда! Не будет!

    4
    0
Читать все комментарии

