Транзит российских зерновых через Латвию за девять месяцев этого года сократился в 4,3 раза по сравнению с девятью месяцами 2024 года, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственных доходов (СГД).

За девять месяцев 2025 года из России через Латвию транзитом прошло 323 103 тонны зерновых продуктов, что в 4,3 раза меньше, чем за девять месяцев 2024 года, когда через Латвию транзитом прошло 1,391 млн тонн зерновых.

Из транзитных зерновых продуктов за первые девять месяцев 2025 года 318 039 тонн составляли пшеница и смесь пшеницы и ржи, 3657 тонн - рапс или семена рапса, 764 тонны - гречиха, просо и ячмень, чуть менее 324 тонн - рис, 189 тонн - овес, почти 79 тонн - кукуруза, почти 29 тонн - рожь и 21 тонна - ячмень.

По сравнению с девятью месяцами 2024 года транзит пшеницы и смеси пшеницы и ржи за девять месяцев 2025 года сократился в три раза, риса - на 41,3%, овса - в 18,5 раза, кукурузы - в 2525 раз, а гречихи, проса и ячменя - в 2,9 раза. С другой стороны, транзит рапса и рапса увеличился на 25,8 % по сравнению с девятью месяцами 2024 года.

За девять месяцев зерновая продукция из России не импортировалась, за исключением рапса или семян рапса, которые были ввезены в количестве 15 212 тонн, что в 3,4 раза больше, чем годом ранее.

Уже сообщалось, что в 2024 году Латвия импортировала из России 214 800 тонн зерновых продуктов, что на 49,3% меньше, чем в 2023 году, когда было ввезено 423 730 тонн зерновых продуктов.

В прошлом году стоимость импортированных в Латвию из России зерновых составила 35,59 млн евро, что в 2,5 раза меньше, чем в 2023 году.

В прошлом году из России через Латвию было перевезено 1 877 008 тонн зерновых продуктов, что на 16,3% меньше, чем в 2023 году, когда через Латвию будет перевезено 2 243 203 тонны зерновых.

Из зерновых продуктов, перевезенных в 2024 году, 1 441 200 тонн составили пшеница и смесь пшеницы и ржи, 199 249 тонн - кукуруза, 220 218 тонн - ячмень, 8708 тонн - рожь, 4288 тонн - овес, 2615 тонн - тритикале и 726 тонн - рис.