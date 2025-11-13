По состоянию на октябрь 2025 года, самые высокие средние цены на квартиры зафиксированы в Тейке, а самые низкие — по-прежнему в Болдерае. В Тейке средняя цена выросла до 1076 евро за квадратный метр, а в Болдерае — до 663 евро.

Почти двукратный разрыв цен наблюдается не только в разных районах, но в разных квартирах – в зависимости от серии.

Самыми дорогими в октябре оставались квартиры в домах 119-й и 104-й серий, где цена на двухкомнатные квартиры в удовлетворительном состоянии колебалась от 53 до 56 тысяч евро в зависимости от местоположения.

В свою очередь самые дешёвые варианты предлагались в домах литовского проекта — от 31 до 43 тысяч евро, и в “хрущёвках”, где двухкомнатные квартиры стоили от 30 до 44 тысяч евро в зависимости от района.

Другими словами, если уж выпала судьба жить в серийной рижской квартире, то лучше оказаться в 119-й серии на Тейке, чем в “хрущёвке” в Болдерае. Да, и лучше быть здоровым и богатым.

