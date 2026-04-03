Термин «суперфуд» (суперпродукты) можно растолковать, как лучшие продукты для поддержания энергии. К их числу относят ранее малоизвестные в Европе крупы, водоросли, травы, овощи, грибы, орехи и фрукты. В XXI веке суперпродукты получили мировую огласку и небывалую популярность.

Термином «суперфуд» обозначают продукты с уникальным составом. Концентрация витаминов, минералов, биологически активных веществ в них настолько высока, что даже небольшое количество продукта может удовлетворить суточную потребность организма, например, в кальции или витамине С. Суперфуды также содержат молекулы-транспортеры: они доставляют необходимые элементы непосредственно внутрь клеток и обеспечивают усваиваемость витаминов.

К суперфудам можно отнести также обычные крупы и бобовые: их разные представители насыщены большим количеством полезных веществ. Например, в составе круп есть клетчатка, магний, рутин. Так, овес содержит растворимую клетчатку и бета-глюканы, которые положительно влияют на уровень холестерина. Суточная норма суперфуда будет зависеть от индивидуальных особенностей: возраста, пола, веса, уровня физической активности, общего состояния здоровья.

Самые известные суперфуды:

1.Семена чиа. (Salvia hispanica chia) В ацтекских семенах чиа содержатся необходимые организму жирные кислоты, белки, клетчатка, витамины и минералы.

2.Ягода годжи. (Lucium barbarum) Тибетские ягоды годжи по содержанию витамина С превосходят цитрусовые. В китайской и тибетской медицине благодаря своим омолаживающим свойствам годжи получили название «фонтан молодости».

Ягода асаи является основной частью рациона племен, живущих в бассейне Амазонки. Все жители племени выглядят моложе своих лет. В составе асаи незаменимые жирные кислоты, витамины и антиоксиданты. 4. Какао-бобы. В сырых какао-бобах антиоксидантов в 20 раз больше, чем в зеленом чае. Кроме того в них содержится аминокислота триптофан, ответственная за выработку гормонов роста и хорошего настроения. 5.Мака — афродизиак из Перу, обладающий сильными тонизирующими свойствами. Еще воинственные инки употребляли его перед сражениями. Порошок из корня маки помогает восстановить гормональный баланс и излечивает бесплодие.

9.Конопляные семечки — источник растительного белка, аминокислот и антиоксидантов. Благоприятно влияет на печень и органы пищеварения.

9.Конопляные семечки — источник растительного белка, аминокислот и антиоксидантов. Благоприятно влияет на печень и органы пищеварения.

10.Каму-каму — южноамериканская ягода, которую употребляют женщины, чтобы выглядеть лучше.