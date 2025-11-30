Baltijas balss logotype
Метод Шерлока Холмса: психиатр раскрыл простую технику, улучшающую память

Люблю!
Дата публикации: 30.11.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Метод Шерлока Холмса: психиатр раскрыл простую технику, улучшающую память

Считается, что этот метод для развития памяти был известен задолго до появления Шерлока, еще в Древней Греции. И названий у него много: «дворец памяти», «чертоги разума», «римская комната», метод Цицерона, метод локусов.

Память надо постоянно тренировать, чтобы запоминать лучше, быстрее и больше. Тем более что мессенджеры многих из нас разленили: зачем, например, запоминать список покупок, если можно прислать сообщение и в магазине идти по списку? Но потом тогда не стоит удивляться, что память в нужные моменты нас подводит.

Врач-психиатр Александр Мещеряков рассказал о трех упражнениях, которые помогут в тренировке памяти. Одно из них — «дворец памяти», его использовал гениальный сыщик, созданный воображением Артура Конана Дойла. По словам врача, этот метод работает невероятно эффективно. А еще его любят использовать артисты, когда надо запомнить большой текст.

«Представьте себе хорошо знакомое место (свою квартиру, дорогу на работу). Мысленно „расставляйте“ туда факты, которые нужно запомнить. Чтобы вспомнить, просто пройдитесь по этому „дворцу“», — написал специалист в своем телеграм-канале.

Доказано наукой

То, что метод «дворец памяти» действительно работает, подтвердило, например, недавнее исследование нидерландских ученых. Исследователи провели два научных эксперимента.

В один из них включили 17 «чемпионов» — участников мировых состязаний по быстрому запоминанию, и 16 обычных людей, которые соответствовали им по возрасту и уровню интеллекта. В другом эксперименте исследователи задействовали 50 человек, которые ранее не обучались никаким методикам запоминания. Их разделили на три примерно равные группы: участники первой в течение полутора месяцев использовали метод «дворец памяти», второй — обучались другой методике запоминания, третьей — вообще не тренировали память.

А потом всех протестировали. Сначала предложили запомнить по порядку длинный список слов, а потом вспомнить его опять же по порядку. Те¸ кто использовал метод «дворец памяти» показали лучший результат: они вспомнили больше слов через 20 минут после запоминания, а также спустя сутки. Проверка через четыре месяца дала похожий результат: «дворец памяти» вновь помог тем, кто его использовал. Эта группа воспроизвела в среднем 50 слов, в то время как в двух других группах — по 30 и 27 слов соответственно.

Еще два упражнения, полезных для памяти

1. Осознанное наблюдение

Выберите любой предмет — не важно, будь то груша или кружка. Затем 2-3 минуты очень внимательно изучайте его: форму, цвет, текстуру, запах, блики света. Потом закройте глаза и постарайтесь представить этот предмет во всех деталях.

По словам Александра Мещерякова, это упражнение из практик осознанности, но оно отлично тренирует концентрацию внимания, память и снижает стресс.

2. Пересказ другу

Прочитайте статью, главу книги или любую другую информацию. А потом попробуйте мысленно пересказать воображаемому человеку основную мысль максимально понятно и, что немаловажно, интересно.

Как объяснил психиатр, эта техника заставляет мозг не просто повторять заученные слова, а переструктурировать информацию.

#наука #память #стресс #стиль жизни
