Ринкевич пугает «жесткой посадкой», в Старой Риге грабят, в страну на автобусе проникла корь… Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

И ведь не скажешь хрестоматийное, но некрасивое с точки зрения русского языка, «не май месяц». На календаре – май, когда все живое расцветает и даже такое циничное и эгоистичное существо, каким является человек, каждой клеточкой тянется к теплу. А его нет. И что самое печальное, не предвидится еще дней так десять. Наступившая неделя ожидается на пять градусов холоднее нормы.

В ближайшие несколько ночей в Латвии, где будет меньше облаков, температура опустится до 0... -3 градусов, возможны небольшие заморозки. Дневные максимальные температуры составят +6...+11 градусов, повышаясь до +13 градусов в выходные и до +18 градусов в самые солнечные дни на следующей неделе.

К концу следующей недели температура может превысить +20 градусов. Но это, конечно, еще не точно. Не спешите прятать зимние вещи!

4 мая страна широко отпраздновала День восстановления независимости. Выступая перед Сеймом с торжественной речью, президент Эдгар Ринкевич сказал, что система глобальной безопасности и экономики сейчас находится в состоянии свободного падения. По его словам, пока неизвестно, где именно произойдет «жесткая посадка», однако именно сейчас необходимо уметь сохранять рассудок и не поддаваться панике.

Глава государства отметил, что у Латвии есть немало союзников и друзей по всему миру, но даже надежные партнерства могут со временем измениться. Он призвал латвийцев «наращивать мускулы как в прямом, так и в переносном смысле».

Мускулы были продемонстрированы незамедлительно на военном параде.

В рамках сделки датское предприятие розничной торговли Salling Group приобретет Rimi Baltic у шведского концерна ICA Gruppen, ожидается, что сделка будет заключена до 2 июня. Менять бренд Rimi не планируется. Но что действительно волнует рядовых покупателей – собирается ли сеть менять ценовую политику, ведь до сих пор она недостаточно завлекала народ в магазины Rimi.

Тем более, эксперты утверждают, что к продаже Rimi могли толкнуть геополитика и невысокие доходы латвийцев.

Сделка включает 314 магазинов, а также армию из более 11 тысяч квалифицированных сотрудников.

Цена продажи Rimi Baltic оценивается в 1,3 млрд евро.

Рижская дума во вторник поддержала введение ночного общественного транспорта в столице. Услугу планируется предоставлять в ночные часы с полуночи до 4 часов утра по субботам, воскресеньям и праздничным дням в маршрутной сети общественного транспорта Риги до 28 сентября.

В рамках бюджетной программы Рижской думы «Непредвиденные расходы» на эти цели выделено 100 000 евро, чтобы покрыть убытки SIA Rīgas satiksme, связанные с предоставлением ночных услуг.

А может быть, проще вернуть на улицы коммерсантов? Помнится, в доковидные времена не только в дневное, но и в ночное время про Риге курсировали маршрутки с четким расписанием, и рижане и гости города могли спокойно вести ночную жизнь, будучи уверенными, что в любой момент имеют возможность вернуться домой на общественном транспорте.

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в пятницу, 2 мая, получив от автобусного оператора Ecolines список пассажиров рейса Москва – Рига, нашел тех, кто контактировал с заболевшим корью человеком, в Латвии, а также проинформировал ответственные органы стран, откуда были другие контактировавшие, сообщила представитель ЦПКЗ Илзе Удре.

Как ранее сообщалось, заболевшая корью женщина прибыла в Ригу 17 апреля в 12:45 международным автобусом компании Ecolines, выехавшим из Москвы 16 апреля в 17:15. 21 апреля она уехала на автобусе в Таллин. ЦПКЗ не зарегистрировал новых случаев заболевания корью.

Корь может протекать с тяжелыми осложнениями и представлять угрозу для жизни. Симптомы кори включают жар с температурой выше 40 °C, мелкоточечную красную сыпь и увеличение лимфатических узлов. Возможны осложнения – воспаления уха, легких, а в тяжелых случаях – головного мозга.

В «Старушке» произошло дерзкое ограбление магазина брендовых часов. Злоумышленники пока не найдены – к процессу их поисков подключился Европол. По одной из версий, совершить преступление могли так называемые «гастролеры», специализирующиеся на подобных ограблениях. Пострадал охранник, его здоровью ничто не угрожает.

Средь бела дня в помещение ворвались вооруженные люди. Их было четверо. В руках у них – оружие или похожие на оружие предметы, и молотки, которыми разбивали витрины. Судя по видео с камеры наблюдения, все произошло меньше чем за две минуты.

Подозреваемые скрылись с места преступления на темном автомобиле VW Golf 5 с крадеными номерами и пересекли Каменный мост. В полиции начали розыск и объявили специальный план, в 19:50 вечера спецплан «Капкан» был отменен. Подозреваемых все еще ищут, количество украденного еще подсчитывают.

Певица Кристина Орбакайте, дочка Аллы Пугачевой и гражданка Литвы и США, неожиданно включена в список нежелательных лиц, которым запрещен въезд в Латвию. Певица назвала это решение главы МВД Рихарда Козловскиса «нарушением всех международных норм и принципов, на которых строится современный мир» и сообщила, что намерена «отстаивать свои права в судебном порядке». Артемий Троицкий назвал решение глупостью.

Однако у главы МВД Латвии иное мнение. Дело в том, что вместе с Кристиной в Юрмале должен был выступить сербско-хорватский музыкант Горан Брегович, который неоднократно выступал в оккупированном Крыму и выражал поддержку России, распространяя дискредитирующие Запад сообщения, отмечает LTV. Орбакайте также концертировала в Крыму после его оккупации и участвовала в разных пропагандистских мероприятиях России.

Оба музыканта уже не раз выступали в Латвии и планировали концерты в Юрмале этим летом. Теперь они отменены.