Почему они не возвращаются? Латышей-эмигрантов не тянет на родину

В прошлом году программой поддержки реэмиграции воспользовались всего 25 человек, при этом даже половина от выделенных на программу средств не была израсходована.

Общий бюджет программы из государственного бюджета Латвии в 2024 году составил 400 000 евро, из которых было использовано 141 460,69 евро, признались в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития.

А куда потратили 141 460,69 евро? 14 реэмигрантов на эти деньги основали в Латвии свои стартапы, а еще 11 нашли оплачиваемую работу.

25 реэмигрантов - это много или мало? Очевидно, мало, учитывая, что за пределами страны проживает около 420 000 латвийцев.

По информации министерства, в программе поддержки участвуют реэмигранты разных возрастных групп и с различным уровнем навыков. 25 переехавших на родную землю вернулись в ЛР из США, Германии, Великобритании, Нидерландов, Норвегии и других стран. Среди них есть юристы, программисты, специалисты по связям с общественностью, а также повара и специалисты по металлообработке.

В прошлом году, немногочисленные реэмигранты начали предпринимательскую деятельность в различных сферах — были открыты кафе, студия дизайнерских ковров, центр питания и эмоциональной поддержки.

Программа реэмиграции создана с целью поддержать возвращение латвийцев на родину, предоставляя финансовую помощь для начала предпринимательской деятельности и содействия трудоустройству. Программа предусматривает возможность получения гранта, который помогает покрыть стартовые расходы.

А может все дело в названии?

В отсутствии массового потока реэмигрантов, в Латвии заняты обсуждением – как правильно писать название заглохшего процесса.

Как сообщал bb.lv, терминологическая комиссия Академии наук Латвии пришла к выводу, что в нормативных актах термин "ремиграция" (remigrācija) используется в неправильном значении.