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Почему они не возвращаются? Латышей-эмигрантов не тянет на родину 7 1967

Наша Латвия
Дата публикации: 14.05.2025
BB.LV
Почему они не возвращаются? Латышей-эмигрантов не тянет на родину
ФОТО: LETA

В прошлом году программой поддержки реэмиграции воспользовались всего 25 человек, при этом даже половина от выделенных на программу средств не была израсходована.

Общий бюджет программы из государственного бюджета Латвии в 2024 году составил 400 000 евро, из которых было использовано 141 460,69 евро, признались в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития.

А куда потратили 141 460,69 евро? 14 реэмигрантов на эти деньги основали в Латвии свои стартапы, а еще 11 нашли оплачиваемую работу.

25 реэмигрантов - это много или мало? Очевидно, мало, учитывая, что за пределами страны проживает около 420 000 латвийцев.

По информации министерства, в программе поддержки участвуют реэмигранты разных возрастных групп и с различным уровнем навыков. 25 переехавших на родную землю вернулись в ЛР из США, Германии, Великобритании, Нидерландов, Норвегии и других стран. Среди них есть юристы, программисты, специалисты по связям с общественностью, а также повара и специалисты по металлообработке.

В прошлом году, немногочисленные реэмигранты начали предпринимательскую деятельность в различных сферах — были открыты кафе, студия дизайнерских ковров, центр питания и эмоциональной поддержки.

Программа реэмиграции создана с целью поддержать возвращение латвийцев на родину, предоставляя финансовую помощь для начала предпринимательской деятельности и содействия трудоустройству. Программа предусматривает возможность получения гранта, который помогает покрыть стартовые расходы.

А может все дело в названии?

В отсутствии массового потока реэмигрантов, в Латвии заняты обсуждением – как правильно писать название заглохшего процесса.

Как сообщал bb.lv, терминологическая комиссия Академии наук Латвии пришла к выводу, что в нормативных актах термин "ремиграция" (remigrācija) используется в неправильном значении.

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(7)
  • Д
    Дед
    14-го мая

    Родственница, латышка с тремя детьми, попыталась вернуться в Латвию. Работы из за детей, ей никто предоставить не смог, детей из за незнания латышского в школу отдавать нет смысла, чтобы над детьми издевались. Посему, вернулась в Англию.В Англии работает переводчиком.

    85
    3
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    14-го мая

    Работая со странами Скандинавии встречаю очень много наших соотечественников в медицине в транспорте логистики и я не разу не слышал вопроса как там дома им это не интересно и говорят они между собой отнюдь на латышском а как раз на русском, хотя львиная доля как раз латыши.

    110
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    14-го мая

    Дети мигрантов, говорят на том языке где проживают и конечно латышского не знают. Поэтому родители понимают, что по приезду, их дети сразу попадут под власть языковой дубинки, потому и не стоит ехать.

    101
    3
  • lg
    lo gos
    14-го мая

    Приезжают только неудачники, которые не смогли найти нормальную работу, не могли нормально устроиться.

    79
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    lo gos
    14-го мая

    А также приезжают те, кого хозяева повыгоняли за пьянство и распущенность при выполнении работ предоставленных хозяевами. Наркоманы там тоже ненужны, а вот те, кто нормально устроился на новом месте, о Латвии даже вспоминать не хотят!

    16
    1
  • EB
    Emigrants Berzins
    14-го мая

    Вернуться? В Латвию? Очень смешно. Лично ни я, ни моя семья сюда даже в отпуск не ездят — зачем разочаровываться.

    86
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го мая

    Складывается впечатление, что основная задача латвийского правительства -- это зачистка территории Латвии от жителей. И они с ней прекрасно справляются! Причем это единственная задача с которой она справляются в принципе, причем с начала обретения "независимости".

    122
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