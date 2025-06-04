Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (28 мая - 3 июня)

Государство не следило за подкормкой airBaltic, за новорожденных рижан хорошо заплатят, дефицит госбюджета вырос в восемь раз… Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

В Храме латвийского народовластия – долгожданное для всех патриотов событие. Депутаты утвердили порядок, благодаря которому теперь в стенах парламента нельзя говорить на русском нигде.

Не только на заседаниях Сейма и комиссий, выступления с трибун, но и при общении депутатов между собой, репликах с места и их коммуникации с латвийским обществом в целом. Нельзя болтать на русском в столовой, курилке и туалете. Если к русскоязычному депутату пожалуют такие же избиратели, то их можно деликатно вывести на улицу и общаться там.

Такой приговор Минсообщения вынес Госконтроль по результатам проверки выполнения рекомендаций по надзору за вложениями в airBaltic в период пандемии COVID-19.

Государство действовало как «кошелек», а не достаточно квалифицированный и требовательный владелец общества капитала. В целом государство вложило в основной капитал авиаперевозчика 545 млн евро. И не контролировало размеры зарплат руководства.

Минсообщения называет «наезд» Госконтроля необъективным. Но если мы вспомним его неспособность разобраться с многомиллиардным проектом Rail Baltica или обеспечить население регионов автобусными перевозками и убыточность Латвийской железной дороги.

Рижская дума в пятницу, за неделю до муниципальных выборов, которые пройдут 7 июня, приняла решение увеличить пособия по рождению детей. 1 июля вырастут выплаты при рождении двойняшек и тройняшек. Пособие за рождение двойни составит 4500 евро, а если в семье в целом трое или больше детей, сумма вырастет до 6000 евро.

В случае рождения тройняшек или большего количества детей одновременно пособие составит 7500 евро. Кроме того, если дети родятся раньше 32-й недели беременности, дополнительно будет выплачено еще 1500 евро.

С 1 января следующего года увеличится и базовое пособие за одного новорожденного – с нынешних 150 евро до 450 евро.

Вы, конечно, шарахались на улице от безумных «кентавров» – мчащихся самокатов, к которым приделаны туловища подростков. Зачастую они передвигаются вдвоем-втроем, не соблюдая никаких правил. И не несут никакой ответственности за совершенные ДТП.

Этим летом вступит в силу новое правило – для всех электросамокатов потребуется обязательное страхование гражданской ответственности.

Электросамокат может подкрасться бесшумно на скорости 25 км/ч и в один миг причинить серьезные травмы.

По данным полиции, ежегодно фиксируются несколько сотен происшествий с участием электросамокатов. Но это только видимая часть айсберга. Большая часть самокатчиков после столкновения просто скрывается. Исследования показывают, что до полиции доходит лишь треть всех инцидентов. Когда страхование станет обязательным, будет фиксироваться гораздо больше случаев, и наконец станет возможным увидеть полную картину.

В Эстонии такое страхование стоит от 20 до 50 евро в год.

Говорят уже и об обязательном страховании собак.

За рекордно короткое время – всего за полчаса – было распродано 29 000 билетов на заключительный гала-концерт Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи в Межапарке. Это действительно скорость, сопоставимая с крупнейшими мировыми рок-концертами, утверждают продавцы билетов.

Многие люди пытались купить билеты одновременно через два-три мобильных телефона, плюс компьютер – сколько хватит рук.

У большинства родителей участников песенно-танцевального смотра рук не хватило и для одного билета. Спекулянты, как всегда, были ловчее. Организаторы сочувствуют.

На рынках появилась первая латвийская клубника, и в ближайшее время ее будет все больше. В этом году сезон начался немного позже – одной из причин стала холодная весна. После Лиго урожай увеличится, и тогда цены могут снизиться.

Сейчас на Рижском центральном рынке представлен широкий ассортимент клубники из Греции и Польши, ценники – от двух до шести евро за килограмм. Цена на местные ягоды колебалась от 12 до 20 евро за килограмм.

За четыре месяца этого года поступления в консолидированный совокупный госбюджет составили 5,451 млрд евро, расходы – 6,228 млрд евро, образовав дефицит в размере 777,5 млн евро.

В конце апреля прошлого года дефицит консолидированного совокупного бюджета составлял 96 млн евро.

Если год назад поступления в совокупный бюджет росли быстрее, чем расходы, то за первые четыре месяца этого года быстрее увеличивались расходы – на 620,4 млн евро (11,1%).