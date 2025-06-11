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Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (4-10 июня) 0 668

Наша Латвия
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (4-10 июня)
ФОТО: LETA

В стране со скандалом прошли выборы, МВФ не доволен экономикой Латвии, крупнейшая больница республики осталась без начальника… Представляем традиционную еженедельную подборку новостей, которые не остались не замеченными.

Выбери себе что-нибудь

Финишировавшие в субботу выборы в самоуправления высветили несколько закономерностей и неожиданностей. Так, во многих латвийских городах и весях жители проголосовали за предыдущую власть, значит, она их вполне устраивает.

В Риге сюрпризом, анализ которого – задача для политологов, стали результаты двух политических сил. Второй к финишу, сколько ни критиковали ее министров, пришла партия «Прогрессивные» с 16,62% голосов избирателей. Что позволило им встать во главе переговоров о создании правильной, «латышской» коалиции. И еще одна неожиданность – общий список «Суверенной власти» и «Младолатышей» набрал в столице 12,13% голосов и закрепился на местах в регионах.

Вероятно, русскоязычному избирателю поднадоел истерический популизм, поэтому, если «Суверенная власть» хорошо покажет себя в оппозиции за более чем год до выборов в Сейм, у этого избирателя может появиться сила, за которую он может захотеть голосовать на выборах в парламент.

Ну и, неожиданностью это уже не назовешь, эти выборы прошли под знаком цифрового хаоса и беспредела. В итоге, как у нас водится, купленная за миллионы система подсчета голосов не сработала и голоса пришлось считать дедовским способом – вручную.

От вас сплошные лингвистические последствия

Многие другие события прошлой недели так или иначе были связаны с выборами, партии беззастенчиво использовали трибуну Сейма, как рекламную тумбу. Так, за два дня до плебисцита Нацобъединение принесло в парламент декларацию с пафосным названием «Об осуществленной советским оккупационным режимом преступной русификации в Латвии и об устранении ее лингвистических последствий».

Декларация послужит «важным юридическим документом, который создаст правовую основу и юридическую аргументацию для целенаправленной и всеобъемлющей работы по ограничению русского языка в публичном пространстве».

Если короче и без пафоса – в помещениях Сейма, в том числе в туалетах и курилке, русские депутаты не смогут говорить между с собой не на латышском, дабы не оскорблять ничей слух. А если к ним пожалуют избиратели – пожалте прогуляться на улицу.

Язык «Жести»

На предыдущую провокацию «клюнул» вождь партии «Стабильности» Алексей Росликов, который не только громко кричал с трибуны Сейма на русском языке о дискриминации этого языка в Латвии, но и показал коллегам – латышским депутатам «народный» жест – композицию из согнутого локтя.

Ну что сказать. С одной стороны – политическое хулиганство, в очередной раз заставившее правильных и политкорректных латвийских русских «стыдиться того, что они русские» (во всяком случае многие это признавали в соцсетях).

С другой, как бы вы ни относились к лидеру «Стабильности», хотя бы изредка в сеймовское болото кому-то надо швырять увесистый булыжник – интересно наблюдать, как расходятся круги на поверхности, а из глубины поднимаются ядовитые пузыри...

Миссия невозможна

С 26 мая по 6 августа в Латвии гостила миссия Международного валютного фонда. В своем заключении миссия оставила нашему правительству массу полезных советов. Например, «мобилизовать дополнительные доходы».

Но как – это ж не солдаты? Мы умеем мобилизовывать деньги Брюсселя, но похоже на то, что поток этих евросоюзных «рекрутов» тоже иссякает. Короче, выводы о развитии Латвии на предстоящие годы – тревожные. В их основе старение рабочей силы, необходимость резкого увеличения трат на оборону, низкая производительность труда и пр.

Удар из «Паутины»

Неординарная операция СБУ Украины, в ходе которой на военных аэродромах РФ с помощью привезенных к этим аэродромах в фурах дронов уничтожены российские стратегические бомбардировщики на несколько миллиардов долларов. «Паутина» несомненно достойна войти в новейшие учебники ведения войн.

Ну и урок для ВВС России. Гораздо дешевле было бы подсуетиться и заранее построить укрытия типа «сарай» или «навес». Самое тревожное – российская сторона обещает отомстить. Лишь бы обошлось без ядерной бомбы!..

Капитан сбежал из больницы

Работники Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) в письме должностным лицам требуют разъяснить отставку председателя правления больницы Нормунда Станевича. Его подписали более 200 работников больницы. Как выразились медики – «во время перемен корабль оставлен без капитана».

Сам Станевич объяснил свою отставку тем, что не смог найти основу для конструктивного сотрудничества с советом, а также из-за различного видения дальнейшего развития медицины. Короче – денег, давно обещанных на крайне важные для латвийского пациента проекты – новый корпус инфекционных заболеваний и реконструкцию онкологического центра, не дают.

Грибов нет

Если в начале отчетной недели соцсети пестрели фото первых грибов, среди которых попадались даже подберезовики, подосиновики и белые, то в выходные грибники, вступившие в разведку боем (кто в лесах, кто на рынке), остались без добычи.

Радость о быстром наступлении грибной поры оказалась преждевременной. А грибам спешить некуда, у нас с ними все лето впереди!

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#новости #события
Автор - Павел Кириллов
Павел Кириллов
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