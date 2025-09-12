Baltijas balss logotype
Начинаются военные учения России и Беларуси «Запад-2025»: как реагируют в Латвии

Наша Латвия
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Начинаются военные учения России и Беларуси «Запад-2025»: как реагируют в Латвии

Сегодня начнется активная фаза объединенных военных учений стратегического уровня России и Беларуси "Запад-2025", которая продлится до 16 сентября в основном на территории Беларуси.

Европейские страны, расположенные поблизости от России и Беларуси, заранее приготовились к возможным провокациям во время учений. Польша решила временно закрыть границу с Беларусью.

После произошедшего в середине недели вторжения российских дроглв в воздушное пространство Польши Латвия объявила о закрытии своего воздушного пространства в восточной приграничной зоне до 18 сентября с возможностью продления этого срока. Решение обосновывается необходимостью повышения потенциала действий противовоздушных сил на случай необходимости.

На прошлой неделе министр обороны Андрис Спрудс поручил Национальным вооруженным силам (НВС) усилить готовность, чтобы обеспечить усиленное наблюдение за воздушным, информационным и киберпространством Латвии, а также провести оповещение всех земессаргов с целью выяснить их готовность к явке в подразделения и выполнению боевых задач.

В подготовленном Бюро по защите Сатверсме (БЗС) анализе говорится, что угроза для Латвии и НАТО, создаваемая объединенными военными учениями стратегического уровня России и Беларуси "Запад-2025", низка, однако обе страны используют учения для формирования внутриполитической и внешнеполитической стратегической коммуникации. Аналитики БЗС считают, что в этом году режим российского диктатора Владимира Путина этими учениями хочет продемонстрировать, что, несмотря на войну на Украине, Россия способна развивать и укреплять свой военный потенциал, а также реагировать на военную угрозу.

На портале латвийской оборонной отрасли "Sargs.lv" накануне учений "Запад" опубликовано напоминание о вероятности того, что Россия и Беларусь в отношении своих соседей в эти дни могут попытаться осуществить провокации, в особенности путем усиленного применения против Латвии и других стран НАТО информационных операций.

НВС постоянно ведут разведку, наблюдая и анализируя происходящее на различных этапах учений "Запад". В случае необходимости вооруженные силы вместе с союзниками по НАТО обещают предпринять действия для защиты Латвии.

Оборонная отрасль призывает жителей Латвии быть внимательными и, заметив в приграничье что-то подозрительное, незамедлительно информировать об этом Государственную пограничную охрану, Государственную полицию, Службу госбезопасности или Земессардзе.

Также распространен призыв критически оценивать информацию в соцсетях и не делиться непроверенными новостями, чтобы не распространять враждебную пропаганду.

  • З
    Злой
    12-го сентября

    Что за наци тут затисался и свой поганый единственный минус ставит, не поможет, все на знают за кем дело правое и за кем будет победа, хоть уминусуйся!

  • З
    Злой
    12-го сентября

    Да пошли вы куда подальше с параноей!

  • П
    Процион
    12-го сентября

    Вспоминаю высказывания небезызвестной Дженифер Псаки, помощницы президента США по коммуникациям. Чудесная девушка! Вот пример: «Администрация США глубоко обеспокоена проведением Россией учений ВВС и ПВО в Астраханской области. Манёвры такого рода являются провокационными и служат лишь для эскалации напряжённосои на российско-украинской границы». Этот перл Псаки изрекла задолго до начала СВО в 2022 году.

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го сентября

    Неужели не доходит, что для дронов границы не существуют, тем более со стороны Балтийского моря и Рижского залива? Никто не будет бегать с криками ура, сейчас это происходит молча и в самое неподходящее время.

  • З
    Злой
    Mr.FGJCNJK
    12-го сентября

    Ну по поводу спутниковых глаз, ракет, да никто воевать не будет, только кнопки нажимать........и т.д. слышно уже лет 40, но тем не менее идут в рукопашный на уровне 1- ой мировой, никаких спутников, если бы не детские вертолётики с дистанционным управлением, не представляю, как бы воевали сегодня

