Жители Латвии похоже настроены решительно запретить прокат электрических самокатов и скутеров после громкой трагедии на переезде в Иманте, где недавно погибли двое 13-летних девочек - ехавшие на арендованной скутере компании Ride Mobility (SIA "Ride").

Народная инициатива уже набрала свыше 850 подписей - жители Риги и Латвии активно подписываются и распространяют в соцсетях призыв покончить с хаосом на дорогах из-за популярности такого типа транспорта у несовершеннолетних персон. Вот, что говорится в инициативе:

«Инициатива призывает принять конкретные меры:

Внести в Правила дорожного движения и нормативные акты пункт о том, что электросамокаты общего пользования могут использовать только лица, достигшие 18-летнего возраста. Установить обязательную проверку личности пользователей с помощью верификации eID-карты или паспорта с фотографией (селфи с документом). Обязать компании, предоставляющие услуги совместного пользования, внедрить технические решения для контроля возраста в своих приложениях. Установить ответственность для компаний, которые не проверяют возраст пользователей или допускают обход системы. Предусмотреть штрафы для пользователей, которые сознательно регистрируются, используя данные других лиц, чтобы обойти возрастные ограничения

Ожидаемые результаты:

Безопасность – снизится количество дорожно-транспортных происшествий, травм и смертей среди несовершеннолетних.

Доверие к транспорту общего пользования – люди будут увереннее, зная, что эти услуги регулируются и контролируются.

Спокойствие родителей – родители смогут быть уверены, что их дети не смогут пользоваться арендными самокатами без разрешения.

Более ответственная бизнес-среда – компании будут вынуждены думать о безопасности, а не только о прибыли.

Жизнь и здоровье как приоритет – государство покажет, что безопасность людей ценится выше финансовых интересов.»

Несмотря на общественный резонанс после трагической гибели двух 13-летних девочек у станции Иманта - которые ехали на прокатном скутере, - компания "Ride Mobility" (SIA "Ride") продолжила свою деятельность несмотря на запрет Центра по защите прав потребителей (PTAC). В латвийском сегменте соцсетей крайне недовольны таким подходом управленцев данного предприятия.

Напомним, 1 октября у железнодорожной станции Иманта произошёл трагический инцидент: под поезд попали две девочки, ехавшие на арендованном скутере. Скорая помощь сообщила, что ещё до прибытия медиков одна из девочек скончалась на месте. Три бригады медиков пытались спасти вторую, однако полученные травмы оказались слишком серьёзными.