Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Цена на электроэнергию в Латвии «взлетела» на 48% всего за неделю 0 957

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Цена на электроэнергию в Латвии «взлетела» на 48% всего за неделю
ФОТО: Freepik

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Латвии и Литве на прошлой неделе выросла на 48 % по сравнению с предыдущей и составила 126,17 евро за мегаватт-час (МВт-ч), сообщили в АО "Latvenergo".

В Эстонии цена на электроэнергию выросла на 14% по сравнению с предыдущей неделей и составила 86,87 евро за МВт-ч.

На прошлой неделе цены в Скандинавском регионе снизились из-за увеличения мощности ветряных электростанций, в то время как в странах Балтии цены значительно выросли в основном из-за перебоев в передаче электроэнергии.

Цена в системе "Nord Pool" упала до 28,85 евро за МВт-ч, что на 18 % меньше, чем на предыдущей неделе. Наблюдалось расхождение между странами Балтии, в основном из-за ограничений в передающих мощностях, которые не позволяют выровнять цены между зонами.

В странах Северной Европы оптовые цены на электроэнергию снизились по сравнению с предыдущей неделей, что было обусловлено ростом выработки электроэнергии на атомных электростанциях (АЭС) и возобновляемых источниках энергии. Выработка ветровой энергии увеличилась на 7 %, продолжая устойчивый рост в течение нескольких недель подряд.

В то же время производство солнечной энергии упало на 36 % по сравнению с предыдущей неделей, опустившись ниже отметки в 100 гигаватт-часов (ГВт-ч).Доступность АЭС в регионе выросла до 74 %, что отразилось в увеличении выработки финских АЭС на 11 %, способствуя снижению цен на электроэнергию на скандинавском рынке. В странах Балтии средний уровень цен на электроэнергию резко вырос на предыдущей неделе, что в основном было обусловлено ограничениями в передаче электроэнергии и снижением темпов выбаботки энергии из возобновляемых источников.

С 6 по 10 октября был полностью остановлен соединительный канал Литва-Швеция ("NordBalt") мощностью 700 мегаватт (МВт). После возобновления потоков передачи цены на электроэнергию в Балтийском регионе резко упали.

В регионе "Nord Pool" потребление электроэнергии составило 7442 ГВт-ч, а производство электроэнергии - 8347 ГВт-ч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии снизилось на 2% и составило 495 ГВт-ч. В Латвии потребление электроэнергии было на 2% ниже, чем неделей ранее, и составило 130 ГВт-ч. В Эстонии потребление выросло на 2% до 149 ГВт-ч. В Литве потребление составило 217 ГВт-ч, что на 3 % меньше, чем на предыдущей неделе.

Производство электроэнергии в странах Балтии выросло на 18 %, в общей сложности было произведено 326 ГВт-ч. В Латвии производство было на 7% выше, чем на предыдущей неделе, и составило 64 ГВт-ч, в Эстонии - на 30%, до 90 ГВт-ч, а в Литве - на 16%, до 172 ГВт-ч.

На прошлой неделе соотношение производства и потребления составило 49% в Латвии, 60% в Эстонии и 79% в Литве. На страны Балтии пришлось 66 % потребляемой в регионе электроэнергии.

Читайте: «Нас грабят!» Жители Латвии возмущены новой схемой оплаты электричества

Читайте нас также:
#электричество
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
2
0
6

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Долги самоуправлений Латвии: Олайне живет на свои, Резекне – в кредит. А Рига?
Изображение к статье: Долги самоуправлений Латвии: Олайне живет на свои, Резекне – в кредит. А Рига? Эксклюзив!
Во вторник в большинстве районов ожидается дождь
Изображение к статье: Во вторник в большинстве районов ожидается дождь
«Где наши деньги?» Сотрудник Swedbank в Латвии годами грабил клиентов - соцсети в шоке
Изображение к статье: «Где наши деньги?» Сотрудник Swedbank в Латвии годами грабил клиентов - соцсети в шоке
Минфин ответил на предложение Федерации пенсионеров поощрять найм людей старше 50
Изображение к статье: Минфин ответил на предложение Федерации пенсионеров поощрять найм людей старше 50
Изображение к статье: «Трогала руками все булочки»: в соцсетях в шоке от поведения пенсионерки в супермаркете
«Трогала руками все булочки»: в соцсетях в шоке от поведения пенсионерки в супермаркете 2 3400
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 77
Изображение к статье: «Посчитай бомжа»! На следующей неделе в Риге будут считать бездомных
«Посчитай бомжа»! На следующей неделе в Риге будут считать бездомных 241
Изображение к статье: Во вторник во многих местах Латвии пройдут дожди
Во вторник во многих местах Латвии пройдут дожди 158

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 4
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 29
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 73
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 74
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 20
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Lifenews
Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов 32
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 4
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 29
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 73

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео