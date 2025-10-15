Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Продолжение истории: почему Константин с подругой уже 25 лет живут в полуразрушенном доме Юрмалы? 0 1684

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Продолжение истории: почему Константин с подругой уже 25 лет живут в полуразрушенном доме Юрмалы?
ФОТО: Google Maps

Неделю назад передача Degpunktā (ТВ3) рассказала о Константине, которого журналисты встретили в одном из заброшенных домов в Юрмале. Мужчина вместе с сожительницей уже 25 лет живёт в одной из комнат этого здания в крайне тяжёлых условиях. Десять лет назад Юрмальская дума присвоила дому статус аварийного, однако с тех пор ничего не изменилось — здание как стояло, так и стоит.

Когда съёмочная группа Degpunktā приехала на место, где недавно тушили пожар в заброшенном доме на улице Слокас, они встретили мужчину по имени Константин, который уже четверть века превратил комнату на третьем этаже в своё жилище (подробности здесь). В «квартире» есть кровати и печка, воду берут из колодца, а в соседней комнате устроен туалет. Вокруг здания стоят предупреждающие таблички — дом находится на грани обрушения.

«Ну, конечно, опасно. Но сказали, что там ещё опаснее, потому что две боковые панели уже рухнули. Здесь ждём, когда этот упадёт», - говорил тогда житель дома Константин.

Классическая для Латвии история: дом начали строить, но по каким-то причинам не завершили. С четырьмя стенами и вставленными окнами его быстро стали обживать люди, оказавшиеся за бортом жизни. Узнав от журналистов, что в заброшенном здании кто-то живёт постоянно, Юрмальская дума отреагировала.

"7 октября был проведён осмотр по указанному адресу совместно с представителями Социальной службы управления благосостояния. В одной из комнат на третьем этаже были обнаружены мужчина и женщина. Им предложили отправиться в ночной приют в Юрмале. Сначала они отказались, сославшись на усталость и нежелание куда-либо идти. Полицейские подчеркнули, что нахождение в здании запрещено, так как его состояние угрожает жизни и здоровью. После переговоров пара согласилась добровольно пойти в приют и собрала с собой самые необходимые вещи", - такой комментарий дала Юрмальская дума.

Через три дня журналисты Degpunktā вновь посетили здание. Увиденное не стало сюрпризом: Константин и его спутница вернулись «домой».

По их словам, ночи они проводят в приюте, а днём возвращаются в свою комнату — ведь больше им идти некуда. Женщина рассказала, как они оказались в таком положении: когда-то это вовсе не был аварийный дом — во время строительства здесь были вполне пригодные помещения, и одну комнату пара приобрела. Но вскоре всё пришло в запустение.

«Потому что туда начали ходить бездомные и всё ломать. А что мы можем сделать? Приехали какие-то хозяева, всё разбили — окна, двери», - рассказала женщина.

Не желая терять жильё, пара пыталась договориться с одним из владельцев здания.

«Мы просили — оставьте нам комнату! Мы будем сторожами, порядок будет, грязи нет. Нас никто не тревожит, Каспар — наш участковый инспектор, всё хорошо», - заверила женщина.

В своём имуществе каждый волен поступать, как хочет — есть ли двери, пол, окна или нет. Но всё изменилось десять лет назад, когда в здание пришла строительная инспекция Юрмальской думы.

«При проверке многоквартирного дома было установлено, что в здании нет окон и дверей, на лестничных клетках разбиты стеклянные блоки, в коридорах и комнатах отсутствует отделка и полы, а в некоторых местах наблюдается скопление бытовых отходов. Здание представляет угрозу жизни и здоровью людей, а также окружающей среде. Дом необходимо привести в порядок или снести»", - указали в Юрмальской думе.

Зданию был присвоен статус аварийного. Уже десятый год подряд городская администрация накладывает повторные штрафы на владельцев с требованием закрыть дом, чтобы туда никто не мог попасть. Размер штрафов с годами растёт, но ничего не меняется. Юридические нюансы Degpunktā пояснил присяжный адвокат Янис Беровскис: «Нужно смотреть, кто владельцы. Для физических лиц штрафы меньше, а для юридических — выше и могут достигать десятков тысяч евро».

Пятиэтажное здание разделено между несколькими владельцами и держателями. Всего в доме 122 квартиры или комнаты. 84 из них зарегистрированы в Земельной книге, владельцев и пользователей — 17, а о 18 вообще нет данных. Ответственность за безопасность дома лежит на всех совладельцах.

«Если дом аварийный и в результате, например, обрушения нанесёт вред третьим лицам, то все совладельцы несут одинаковую ответственность, потому что они все ответственны», - уточнил адвокат.

Он добавил, что проживание людей в аварийном здании может иметь серьёзные юридические последствия для владельцев — от административных штрафов до уголовной ответственности.

Передача Degpunktā пообщалась и с юристом, представляющим одного из собственников. Он отказался от официального комментария, но пояснил, что его клиент профинансировал установку ограждения и сигнализации, чтобы никто не мог проникнуть в дом, однако ничего не знал о проживающих там людях.

Это, однако, противоречит фактам: за долгие годы полицейских проверок, инспекций и действий владельцев никто так и не заметил или не захотел заметить, что в доме живут люди.

В Юрмальской думе сообщили, что звонок из Degpunktā стал первым случаем, когда они услышали о том, что кто-то обосновался в опасном аварийном доме на улице Слимницас, 1. По словам самой пары, они умрут там же — либо из-за проблем со здоровьем, либо когда на них, наконец, рухнет потолок.

ТВ3

Читайте нас также:
#юрмала
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
7
2
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Перестаньте рисковать детьми!» Газовый котёл в детсаду Риги пугает родителей
Изображение к статье: «Перестаньте рисковать детьми!» Газовый котёл в детсаду Риги пугает родителей
Советник Маргарет Тэтчер предсказал судьбу русских Латвии и русских России
Изображение к статье: Историк Ливен формировал курс британской Железной Леди. Эксклюзив!
Новорождённых в Латвии стало еще меньше
Изображение к статье: Новорождённых в Латвии стало еще меньше
В четверг в большинстве районов Латвии ожидается дождь
Изображение к статье: В четверг в большинстве районов Латвии ожидается дождь
Изображение к статье: Старый конь борозды не портит: экономику Латвии укрепят пенсионерами Эксклюзив!
Старый конь борозды не портит: экономику Латвии укрепят пенсионерами 1119
Изображение к статье: В Латвии началась вспышка «крысиной болезни». Врач выступил с обращением к населению
В Латвии началась вспышка «крысиной болезни». Врач выступил с обращением к населению 3 3069
Изображение к статье: Пробки растут, а альтернатива - под носом: в Риге водный транспорт может стать спасением
Пробки растут, а альтернатива - под носом: в Риге водный транспорт может стать спасением 1 355
Изображение к статье: Распространение гриппа сохраняется на низком уровне
Распространение гриппа сохраняется на низком уровне 126

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 28
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 157
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 49
Изображение к статье: 4 домашних средства от чувствительности зубов
Люблю!
4 домашних средства от чувствительности зубов 73
Изображение к статье: Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Политика
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам 460
Изображение к статье: В 1947 году 34-летний композитор внезапно снялся в кино "Поезд идет на восток". Иконка видео
Lifenews
Тихон Хренников был любимым композитором Сталина, хотя начинал петь в церкви 35
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 28
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 157
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 49

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео