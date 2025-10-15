Неделю назад передача Degpunktā (ТВ3) рассказала о Константине, которого журналисты встретили в одном из заброшенных домов в Юрмале. Мужчина вместе с сожительницей уже 25 лет живёт в одной из комнат этого здания в крайне тяжёлых условиях. Десять лет назад Юрмальская дума присвоила дому статус аварийного, однако с тех пор ничего не изменилось — здание как стояло, так и стоит.

Когда съёмочная группа Degpunktā приехала на место, где недавно тушили пожар в заброшенном доме на улице Слокас, они встретили мужчину по имени Константин, который уже четверть века превратил комнату на третьем этаже в своё жилище (подробности здесь). В «квартире» есть кровати и печка, воду берут из колодца, а в соседней комнате устроен туалет. Вокруг здания стоят предупреждающие таблички — дом находится на грани обрушения.

«Ну, конечно, опасно. Но сказали, что там ещё опаснее, потому что две боковые панели уже рухнули. Здесь ждём, когда этот упадёт», - говорил тогда житель дома Константин.

Классическая для Латвии история: дом начали строить, но по каким-то причинам не завершили. С четырьмя стенами и вставленными окнами его быстро стали обживать люди, оказавшиеся за бортом жизни. Узнав от журналистов, что в заброшенном здании кто-то живёт постоянно, Юрмальская дума отреагировала.

"7 октября был проведён осмотр по указанному адресу совместно с представителями Социальной службы управления благосостояния. В одной из комнат на третьем этаже были обнаружены мужчина и женщина. Им предложили отправиться в ночной приют в Юрмале. Сначала они отказались, сославшись на усталость и нежелание куда-либо идти. Полицейские подчеркнули, что нахождение в здании запрещено, так как его состояние угрожает жизни и здоровью. После переговоров пара согласилась добровольно пойти в приют и собрала с собой самые необходимые вещи", - такой комментарий дала Юрмальская дума.

Через три дня журналисты Degpunktā вновь посетили здание. Увиденное не стало сюрпризом: Константин и его спутница вернулись «домой».

По их словам, ночи они проводят в приюте, а днём возвращаются в свою комнату — ведь больше им идти некуда. Женщина рассказала, как они оказались в таком положении: когда-то это вовсе не был аварийный дом — во время строительства здесь были вполне пригодные помещения, и одну комнату пара приобрела. Но вскоре всё пришло в запустение.

«Потому что туда начали ходить бездомные и всё ломать. А что мы можем сделать? Приехали какие-то хозяева, всё разбили — окна, двери», - рассказала женщина.

Не желая терять жильё, пара пыталась договориться с одним из владельцев здания.

«Мы просили — оставьте нам комнату! Мы будем сторожами, порядок будет, грязи нет. Нас никто не тревожит, Каспар — наш участковый инспектор, всё хорошо», - заверила женщина.

В своём имуществе каждый волен поступать, как хочет — есть ли двери, пол, окна или нет. Но всё изменилось десять лет назад, когда в здание пришла строительная инспекция Юрмальской думы.

«При проверке многоквартирного дома было установлено, что в здании нет окон и дверей, на лестничных клетках разбиты стеклянные блоки, в коридорах и комнатах отсутствует отделка и полы, а в некоторых местах наблюдается скопление бытовых отходов. Здание представляет угрозу жизни и здоровью людей, а также окружающей среде. Дом необходимо привести в порядок или снести»", - указали в Юрмальской думе.

Зданию был присвоен статус аварийного. Уже десятый год подряд городская администрация накладывает повторные штрафы на владельцев с требованием закрыть дом, чтобы туда никто не мог попасть. Размер штрафов с годами растёт, но ничего не меняется. Юридические нюансы Degpunktā пояснил присяжный адвокат Янис Беровскис: «Нужно смотреть, кто владельцы. Для физических лиц штрафы меньше, а для юридических — выше и могут достигать десятков тысяч евро».

Пятиэтажное здание разделено между несколькими владельцами и держателями. Всего в доме 122 квартиры или комнаты. 84 из них зарегистрированы в Земельной книге, владельцев и пользователей — 17, а о 18 вообще нет данных. Ответственность за безопасность дома лежит на всех совладельцах.

«Если дом аварийный и в результате, например, обрушения нанесёт вред третьим лицам, то все совладельцы несут одинаковую ответственность, потому что они все ответственны», - уточнил адвокат.

Он добавил, что проживание людей в аварийном здании может иметь серьёзные юридические последствия для владельцев — от административных штрафов до уголовной ответственности.

Передача Degpunktā пообщалась и с юристом, представляющим одного из собственников. Он отказался от официального комментария, но пояснил, что его клиент профинансировал установку ограждения и сигнализации, чтобы никто не мог проникнуть в дом, однако ничего не знал о проживающих там людях.

Это, однако, противоречит фактам: за долгие годы полицейских проверок, инспекций и действий владельцев никто так и не заметил или не захотел заметить, что в доме живут люди.

В Юрмальской думе сообщили, что звонок из Degpunktā стал первым случаем, когда они услышали о том, что кто-то обосновался в опасном аварийном доме на улице Слимницас, 1. По словам самой пары, они умрут там же — либо из-за проблем со здоровьем, либо когда на них, наконец, рухнет потолок.

ТВ3