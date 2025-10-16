Baltijas balss logotype
Советник Маргарет Тэтчер предсказал судьбу русских Латвии и русских России 13 10603

Наша Латвия
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Историк Ливен формировал курс британской Железной Леди.

Историк Ливен формировал курс британской Железной Леди.

ФОТО: Facebook

Национальные комментаторы изрядно насытили чувство собственной важности, перемывая косточки фрау канцлерин Меркель – за ее потворство Путину. Однако, не стоит ли задуматься, на каких основаниях строилась западноевропейская политика по отношению к бывшему СССР, в первые два десятилетия нашего века?

В 2002 году вышла книга «Российская Империя и ее враги с XVI столетия до наших дней», за авторством Доминика Ливена (1952). Британский историк — потомок знаменитого остзейского рода, внучатый племянник светлейшего князя Анатолия Павловича Ливена, вождя белого отряда, бившегося за Латвию. Во время премьерства Маргарет Тэтчер он 8 лет входил в консультативный совет по внешней политике.

«Прибалтийские народы полностью отвергли советское прошлое»

Констатируя разрыв трех республик с прежней легитимностью, Доминик Ливен отмечал: «Из всего бывшего Советского Союза только прибалтийским республикам, из которых эстонцы лидируют, а латыши не так сильно отстают, удалось добиться относительного успеха в переходе к капитализму».

В этой констатации обращает на себя, во-первых, точное и лаконичное определение того направления — куда же мы шли. На фоне заклинаний о независимости, демократии, рыночной экономике, господин Ливен четко представил ту самую социально-политическую формацию, которую сейчас отчего-то боятся упомянуть лучшие умы Латвии. Может быть, оттого, что мы ныне существенно отстали не только от Эстонии, но и от Литвы в построении этого самого?

Ну и насчет русского меньшинства Ливен был весьма детален. Оценил его численность в 1989 году в 1,7 миллиона для трех тогдашних союзных республик — существенно больше, чем сейчас людей проживает в Эстонии, и почти столько же, сколько в Латвии.

«Взаимоотношения между прибалтами и русскими в целом нехарактерны для обычных постимперских. В отношении прибалтов к русским сочетается глубокое возмущение советским имперским правлением со старомодным протестантским презрением к отсталым, неряшливым славянам вообще. Что же касается русских, то сегодня, когда русская национальная гордость и достоинство унижены на государственном уровне, русские, естественно, уже не могут чувствовать никакого превосходства по отношению к населению своей бывшей колонии. Хотя к концу 1990-х годов, по мере того, как проходил шок 1991 года и советское наследие политического безмолвия уходило в прошлое, русские общины начали поднимать голову».

Весьма актуально для сегодняшних событий, не так ли? Только вот нашему читателю судить — забрезжил ли вновь аналогичный ренессанс, или же до него еще далеко...

«Неограниченное право на жизнь и труд в ЕС для всех русских»

В своей объемной книге (свыше 600 страниц), Д.Ливен сделал несколько прямых рекомендаций для ЕС. Ведь «именно европейское влияние позволило смягчить некоторые наиболее экстремальные дискриминационные меры по отношению к русскоязычному меньшинству — такие, как предложенная Латвией ежегодная квота натурализации неграждан или намерение Эстонии отказать в разрешении на работу определенным слоям русской общины».

«Членство в Евросоюзе, если оно будет предоставлено прибалтийским республикам, – писал 23 года назад гражданин тогда еще европейского Соединенного Королевства, – должно помочь Евросоюзу сделать еще больший вклад в мирное развитие межнациональных отношений в Прибалтике и в общую безопасность в Европе».

«Относительно недорогой» вариант интеграции русских должен был, по мнению британского автора, снять «потенциал, способный вызвать серьезные осложнения в отношениях России и Запада».

«Поэтому подобная мудрая с государственной точки зрения акция Евросоюза, предупреждающая возникновение будущих проблем, представляется весьма полезной как для жителей Прибалтики, так и для россиян».

Однако в наше время мы видим, что европейские столицы и Брюссель в целом абсолютно равнодушны к происходящему в нашей стране — от сноса памятников до запрета образования, от высылки неугодных стариков до исключения русской прессы из льготного налогообложения. Ничто это просвещенных цивилизаторов более не волнует: война все спишет, сгорел сарай — гори и хата.

В связи с этим весьма ехидное замечание Д.Ливена выглядит как никогда актуальным: «Между 1945 и 1991 годами позиция Запада по отношению к прибалтийским республикам была совершенно негероической, хотя и неизбежной. Евросоюз не всегда проявлял желание высунуться из-за своих кисельных берегов, чтобы взглянуть на серьезные вопросы европейской безопасности».

«Русская Нигерия, в которой общественное мнение будет... против Запада»

Особо интересны предзнаменования историка Ливена относительно будущего крупнейших славянских стран бывшего СССР. «Положение во многих бывших советских республиках достаточно шаткое, и взрыв может произойти в любой момент и в любой из них, что, естественно, практически наверняка дестабилизирует обстановку в соседних республиках, включая Россию», – писал исследователь в мирном 2002 году. Когда уже завершилась война в Чечне, Москва протянула руку Вашингтону в связи с событиями 11 сентября, РФ вывела свои базы с Кубы и Вьетнама, а первый украинский Майдан даже не брезжил.

«Украина со своими 52 миллионами населения представляет еще более сложную и ответственную проблему, – предупреждал Доминик Ливен. – Отношения Украины и России уникальны.... Подавляющее большинство украинцев категорически отвергают статус обычной автономной республики в составе России... В дополнение Донецко-Луганский регион, где проживает 16 процентов населения, является, возможно, крупнейшим в Европе вымирающим индустриальным регионом. Конфликты между региональными центрами власти не означают, что Украина находится на грани распада, однако они сильно затрудняют проведение гармоничной (не говоря уже о радикальной) экономической политики».

В настоящее же время, когда точно угаданная Д.Ливеном геополитическая точка конфликта на Востоке Украины превратилась в разрушенное поле боя, а население страны сократилось от вышеназванной цифры чуть ли не вдвое, как нельзя актуально звучит его вердикт: «Украина отнюдь не является западным капиталистическим обществом».

И вот какой еще серьезный взгляд с позиции четвертьвековой давности: «Идентичность жителей Восточной Украины представляется довольно неопределенной, а лояльность любому государству находится на весьма низком уровне. Высокий процент голосов, отданных в декабре 1991 года за независимость, обуславливался надеждой на процветание, которое должно было наступить после того... Эти надежды не сбылись, и если Россия окажется в состоянии и захочет предложить восточным украинцам надежды на лучшую жизнь, союз Восточной Украины с Киевом растает как дым, а Европа окажется перед весьма реальной опасностью крупнейшего кризиса».

Однако, успокаивал Доминик Ливен: «Мысль о том, что Россия снова станет великой... чтобы снова присоединить к себе Крым или Харьков, представляется совершенно невозможной».

Как видим, первая из этих позиций уже давно стала реальностью...

Читайте нас также:
#интервью
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(13)
  • А
    Андрей
    17-го октября

    Как мы видим, профессор ничего так и не понял ни в советской системе, ни в русских и их имперскости. Вернее не имперскости - не в империи суть, а в стремлении к объединению и в ключевых идеях, проекцированных через литературу многих веков, и особенно через кинофильмы. То, что добиралось до экранов - в каждом значимом фильме говорится о лучших качествах человеческой души и борьбе за становление Человека с большой буквы и/или о Боге! Где-то храм покажут - прямо или на фоне, где-то цитату поучительную. Где-то покажут внутренний конфликт грешника с такой силой, что обязательно задумаешься. Просто развлекательного кино чисто поржать или какой-то зомби апокалипсис - на экраны не выходило. Взять хоть детектив про Шерлока Холмса. Самый яркий - "Собака Баскервилей": -- Что спасило его от виселицы? Только - милость Божия! -- И хочу, дети мои, чтобы вы уверовали - нет столь тяжкого проклятия, коего нельзя было бы искупить молитвой и покаянием. да, это есть у Конан Дойля. Но режиссер мог и опустить. Но не опустил этот момент. И вот тягу к этой правде Божией никак не смогли разглядеть британские учёные и советники. Может они - безбожники? Или в чём дело, что почти никто из них не может понять ни умом, ни чем то ещё, что есть русские и что есть Россия?

    0
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го октября

    Очередная хрень от НикаК.

    49
    11
  • lo gos
    lo gos
    16-го октября

    Влажные мечты евреица — книжонку наверняка написал за 30 серебренников.

    46
    6
  • ДП
    Дарья Павловна
    lo gos
    16-го октября

    Совсем свихнулись на антисемитизме

    17
    6
  • lo gos
    lo gos
    lo gos
    16-го октября

    Абрам вернулся домой с синяком под глазом:

    — Сара! На улице евреев бьют!

    — Так ты же по паспорту русский!

    — А там не по паспорту бьют, а по морде…

    14
    1
  • МЯ
    Микелис Янсонс
    16-го октября

    Мы все были свидетелями т.н. жирных лет. Это наглядно показало - другие проблемы забываются и уходят на второй план.

    32
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    16-го октября

    обычное мелкобриташное высергуано. Прибалтика часть Союза ССР, созданного на 3 000 лет. все русские вернуться в свои дома, все памятники мы восстановим за счет средств торг компаний Литва, Латвия, Эстония. всех колобарантов, пособников нацифошистов и другое отребье будет на лесозаготовках в Сибири, часть на рудниках. часть соберет свои чемоданы и на паром на историческую родину в Швецию. с 2021 Латвия как и остальные бывшие союзные республики, стали Культурными Автономиями.

    47
    11
  • А
    Алекс
    СМЕРШ СМЕРШ
    16-го октября

    Вернись в палату,сейчас врач обход будет делать,восстановитель

    7
    36
  • AZ
    Aleks Zin
    СМЕРШ СМЕРШ
    16-го октября

    А пыль глотать не устанешь?

    6
    25
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го октября

    С позиций сегодняшней реальности, измышлизмы этого господина выглядят и наивными и глуповатыми. Писать книжки, это не киркой в забое работать!

    88
    6
  • А
    Алекс
    Mr.FGJCNJK
    16-го октября

    А ты в забое киркой машешь?Респект

    7
    35
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Mr.FGJCNJK
    16-го октября

    Не научен ты Алекс читать между строк!

    27
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Mr.FGJCNJK
    16-го октября

    Он уже получил дипло аналитика - ну, того, который от слов "анал" и "налить". В Латвии этого достаточно. Впрочем, в Британии тоже - вон какие книги пишут эти "анал-налитики".

    2
    1
Читать все комментарии

Видео