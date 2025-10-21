Министр здравоохранения Хосам Абу Мери призывает Латвийский профсоюз работников здравоохранения, который хочет отправить его в отставку, продолжить переговоры и искать решения, а не занимать позицию ультиматума.

Как сообщил министр через свою советницу, переговоры с профсоюзом — это всегда дипломатическое «танго»: в них нужно уметь сбалансировать интересы работников с возможностями государства. «Но если партнёр начинает нападать — танец не получится», — сказал Абу Мери.

«Я согласился занять пост министра здравоохранения не ради должности, а чтобы добиться качественных изменений в системе здравоохранения», — утверждает Абу Мери.

Абу Мери признался, что финансирование здравоохранения в Латвии всё ещё критически недостаточно. «Я неоднократно подчёркивал это и полностью согласен с оценкой профсоюза — я снова и снова говорил об этом коллегам в правительстве и в Сейме», — отметил министр. Но все без толку.

Министр напомнил, что именно при нынешнем правительстве в 2024 году медицинские работники получили значительное повышение зарплат.

Министр утверждает, что за последние два года была укреплена роль медсестёр, введены дополнительные учебные места и новая программа «Медсестра с расширенными компетенциями». Медсёстрам предоставлено право выписывать рецепты, а роль и профессиональное значение фармацевтов также были усилены.

По мнению Абу Мери, здравоохранение — это не та отрасль, где возможны быстрые перемены. «Пока у меня есть возможность, я продолжу эту работу с той же решимостью и ответственностью — перед пациентами, медиками и страной», — пафосно заключил министр.

Как уже сообщал bb.lv, медицинский профсоюз требует с 1 января 2026 года увеличить среднюю зарплату работников на 13,5%, а сотрудников учреждений здравоохранения, не являющихся медицинским персоналом, - на 120 евро. Это потребует в бюджете дополнительно 133 млн евро.

Министр здравоохранения ранее заявил, что средств в госбюджете нет.