Бюджет оборонного сектора на следующий год составлен таким образом, чтобы средства были направлены на быстрое повышение боеготовности всех армейских подразделений и увеличение численности личного состава, сообщил на комиссии Сейма командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

Номиссия рассмотрела бюджет в открытой и закрытой частях заседания во вторник. В следующем году на оборону будет выделено 4,91% внутреннего валового продукта (ВВП), или 2 157 907 137 евро.

На открытой части заседания Пуданс заявил, что бюджет основан на приоритетах, отвечающих оперативным потребностям, и на сценариях угроз, которые можно предвидеть в ближайшие годы.

В то же время в бюджет включены те потребности, которые необходимы для достижения целей НАТО по наращиванию потенциала и определены для всех государств-членов альянса. "Честно говоря, если бы мы хотели достичь всех целей сразу в течение следующих трех лет, этого бюджета было бы недостаточно. Наша страна просто не смогла бы его выполнить. Приоритеты тщательно отобраны, а в основе планов лежат конкретные возможности", - сказал командующий.

В то же время Пуданс отметил, что в настоящее время практически все европейские страны укрепляют свои вооруженные силы, поэтому спрос на идентичные потребности достаточно высок.

