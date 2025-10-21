Baltijas balss logotype
Командующий Латвийской армией доложил депутатам, как потратит 2 млрд евро

Наша Латвия
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Командующий Латвийской армией доложил депутатам, как потратит 2 млрд евро

Бюджет оборонного сектора на следующий год составлен таким образом, чтобы средства были направлены на быстрое повышение боеготовности всех армейских подразделений и увеличение численности личного состава, сообщил на комиссии Сейма командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

Номиссия рассмотрела бюджет в открытой и закрытой частях заседания во вторник. В следующем году на оборону будет выделено 4,91% внутреннего валового продукта (ВВП), или 2 157 907 137 евро.

На открытой части заседания Пуданс заявил, что бюджет основан на приоритетах, отвечающих оперативным потребностям, и на сценариях угроз, которые можно предвидеть в ближайшие годы.

В то же время в бюджет включены те потребности, которые необходимы для достижения целей НАТО по наращиванию потенциала и определены для всех государств-членов альянса. "Честно говоря, если бы мы хотели достичь всех целей сразу в течение следующих трех лет, этого бюджета было бы недостаточно. Наша страна просто не смогла бы его выполнить. Приоритеты тщательно отобраны, а в основе планов лежат конкретные возможности", - сказал командующий.

В то же время Пуданс отметил, что в настоящее время практически все европейские страны укрепляют свои вооруженные силы, поэтому спрос на идентичные потребности достаточно высок.

Как сообщал bb.lv, несколько дней назад Пуданс заявил, что "Россия может напасть хоть сегодня вечером".

(7)
  • пк
    полосатый конь
    21-го октября

    Ни чего вы не понимаете ни в национальной спиздингологии, ни в особенностях строительства хуторов в Швейцарии.

    10
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го октября

    Когда же это все закончится. Неужели действительно нужна война.

    21
    3
  • SK
    Soglasen Klassnij
    21-го октября

    Автомашину куплю с магнитофоном, пошью комтюм с отливом, и в Ялту.

    28
    3
  • ТТ
    Тим Тим
    21-го октября

    Т.е.,теперь я смогу записаться на мед.обследование по гос.програме будет звучать,как анекдот?!

    28
    3
  • ЯО
    Яшка Одесский
    21-го октября

    Больным людям с манией преследования и нападения на них место в дурке!

    51
    3
  • З
    Злой
    Яшка Одесский
    21-го октября

    Вот это точно, свихнулся чувак полностью

    31
    3
  • A
    Aleks
    21-го октября

    Как понимаю,он в доле?!👅

    43
    4
