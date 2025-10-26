Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латышский публицист признался, что любит русские кино и сериалы. И получил неожиданные отклики 10 6079

Наша Латвия
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латышский публицист признался, что любит русские кино и сериалы. И получил неожиданные отклики
ФОТО: pixabay

Публицист и общественный деятель Сандрис Точс вызвал оживленную дискуссию в латвийских соцсетях, заявив, что широко распространённое мнение о "антирусских настроениях" среди латышей — не более чем миф, искусственно созданный политиками и медиа.Публицист и общественный деятель Сандрис Точс вызвал оживленную дискуссию в латвийских соцсетях, заявив, что широко распространённое мнение о "антирусских настроениях" среди латышей — не более чем миф, искусственно созданный политиками и медиа.

В своём посте Сандрис Точс рассказал, что опубликовал запись, где признался, что любит смотреть русские сериалы, потому что русская ментальность ему ближе, чем «европейская». Его жена предупредила, что это вызовет бурю негатива, однако реакция оказалась противоположной ожиданиям.

«Мой пост посмотрели почти 100 тысяч человек — и никто не отметил его “злым” смайлом! Как же так? Нам ведь рассказывают, что правильно — стыдиться русского языка (а я не стыжусь)! Что все латыши радуются, когда русский язык изгоняют из школ (а я — нет). Что латыши не могут пережить нападение России на Украину, и потому хотят отказаться от всего русского (а я не связываю войну с национальностью)», — написал публицист.

По словам Точса, если даже после войны, пропаганды и антироссийской риторики латышей не возмущает сам факт русской культуры, значит, навязанный обществу антагонизм не имеет под собой реальной почвы. «Неприязнь к русскому — это искусственно созданное чувство. Политики и медиа 30 лет ее взращивали, но она хрупка. Даже сейчас, после войны, латышей не пугают русские сериалы. Это полное фиаско правящей политики: столько сил потрачено, чтобы вселить в латышей ненависть к русскому — и напрасно», — резюмировал он.

Пост Точса вызвал сотни откликов, многие из которых подтвердили его наблюдения. В комментариях пользователи писали, что антагонизм между латышами и русскими — проблема политиков, а не общества. «Правда в том, что обычные люди живут в равновесии, в компромиссе, в сотрудничестве. Только политики не умеют так жить. Разве их цель не должна быть — создавать баланс в обществе, а не навязывать свои крайние взгляды, только потому что у них большинство в Сейме?» — написал один из комментаторов.

Другой отметил, что давно игнорирует латвийские СМИ и пропаганду, предпочитая сохранять личное отношение к русской культуре: «Я говорю и буду говорить по-русски, читаю книги в оригинале, смотрю фильмы и передачи — как на русском, так и на немецком и английском. В больнице для меня все пациенты одинаковы. И это не изменится из-за кучки фанатиков, которые пытаются что-то навязать. Пусть даже не пробуют — всё равно не выйдет».

Многие пользователи признавались, что им нравится русская культура и язык, а запреты и стигматизация лишь вызывают отторжение. «Фильмы смотрю только по-русски — извините, но латышский дубляж ужасен! Русский язык красивый, выразительный. Очень жаль, что детям больше не будут его преподавать! А какие у русских песни о любви! Ни одна нация так страстно не поёт о чувствах. Я люблю русский язык и никогда этого не отрекусь!»

Некоторые делились ироничными наблюдениями: «Моя соседка — латышка, пережившая репрессии, всю жизнь ненавидит русских, провоцирует, обзывает. Но новости и развлекательные видео смотрит только по-русски. Парадокс!»

Под публикацией Сандриса Точса пользователи сходились во мнении, что в обществе нет настоящей вражды между латышами и русскими, а конфликты поддерживаются искусственно. «Приятно читать комментарии! Нет ненависти!» — написал один из участников обсуждения.

Читайте нас также:
#русский язык #мнения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
56
7
0
1
1
0

Оставить комментарий

(10)
  • A
    Aleks
    26-го октября

    До сих пор помню выступление одного латыша,достаточно ,молодого,после сноса памятника Пушкину -Дорогие русские,я вырос на Пушкине и других русских поэтах и очень люблю русский язык и культуру Прошу простить нас ,потому что мы,латыши ,не имеем никакого отношения к сносу памятника-это все сделали латыши с интересными фамилиями. P S.А мы то ж все прекрасно понимаем ,что это за латыши,которые чужеродный элемент в любой стране,если не работают на страну проживания. И пока они есть в Латвии,ничего хорошего ждать нельзя,но,надеюсь,что все поменяется как стало потихоньку меняться в США,где влияние еврейского лобби слабеет с каждым днём,невзирая на яростное противодействие нацистов.. Надеюсь,что история повторится (как бы хотелось) и все они будут висеть там,где висели в Латвии ,потому как место то никуда не делось😈

    64
    2
  • VA
    Vairis Arlauskas
    26-го октября

    Если бы русские наконетс заговорили на латышском-и их бы полюбили.

    5
    91
  • З
    Злой
    Vairis Arlauskas
    26-го октября

    Ага разбежался, тебе на другую ветку, к дзинтарсам.

    52
    4
  • З
    Злой
    Vairis Arlauskas
    26-го октября

    Да и любовь ваша нах не нужна, без неё проживём и неплохо.

    55
    4
  • Д
    Дед
    Vairis Arlauskas
    26-го октября

    Так, Вы, предлагаете нам заработать вашу любовь? Вот, вам всем, мху по колено. Мы не должны вам ничего доказывать. Пока вам кажется, что латыши здесь главные, только потому что латыши, хрен вам , а не говорить по латышски. Мы разговариваем с равными, а главных мы посылаем.

    36
    2
  • З
    Злой
    26-го октября

    Я вот тоже удивляюсь, на работе латыши со мной говорят на русском, никто в драку не лезет в транспорте тоже потасовок нет, это проклятые наци, которые только всем жить мешают и эти долбанные СМИ, которые на этой всей бузе хотят заработать денег, включая портал бб, который тоже как гуано в проруби болтается и лизнуть наци хочет и своими для русских остаться.

    83
    4
  • Д
    Дед
    26-го октября

    Согласен с ним. Но почему они голосуют за тех, кто не транслирует их взгляды и убеждения в сейм и правительство? Почему, придя к власти, они все становятся ярыми русофобами и нацистами? Почему, никто из них (депутатов) не придет в бывшую русскую школу и не поинтересуется, как учатся дети на чужом языке? Как ребенок до введения латышского обучения учился не отлично, но достойно (5,6), а по прошествии двух лет, стоит вопрос о присвоении ему кода дебила. потому как сдать экзамены он не сможет, и таких детей не единицы, а десятки и сотни.

    97
    1
  • Дед
    26-го октября

    это рабочие места .вот и голосуют

    39
    1
  • Дед
    26-го октября

    в 90-е в Латвии голосовали за конкретных людей.а сейчас за партии.. Вы голосуете за Шлесериса например.а там дальше вы ни кого не знаете.Надо вернуть одномандатные голоса

    61
    2
  • пк
    полосатый конь
    Дед
    26-го октября

    Вы всё ещё верите в "выборы" ? 35 лет ни чему не научили ? Удивительный Вы человек ! ))

    8
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Риге на этой неделе из крана потечет хлорка
Изображение к статье: Кто поможет брошенным детям? Власти Латвии считают – кто угодно, но не госбюджет Эксклюзив!
Изображение к статье: Хор «Kamēr...» в четвёртый раз завоевал главный трофей Европы. Что они спели? Иконка видео
Изображение к статье: В понедельник на погодные условия влияет крупный циклон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
Техно
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес
Изображение к статье: Из-за угрозы метеозондов Литва закроет границу с Беларусью, но будут исключения
В мире
1
Изображение к статье: Виктор Орбан вынужден маневрировать между Брюсселем и Москвой. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
Техно
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео