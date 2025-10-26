Публицист и общественный деятель Сандрис Точс вызвал оживленную дискуссию в латвийских соцсетях, заявив , что широко распространённое мнение о "антирусских настроениях" среди латышей — не более чем миф, искусственно созданный политиками и медиа.Публицист и общественный деятель Сандрис Точс вызвал оживленную дискуссию в латвийских соцсетях, заявив , что широко распространённое мнение о "антирусских настроениях" среди латышей — не более чем миф, искусственно созданный политиками и медиа.

В своём посте Сандрис Точс рассказал, что опубликовал запись, где признался, что любит смотреть русские сериалы, потому что русская ментальность ему ближе, чем «европейская». Его жена предупредила, что это вызовет бурю негатива, однако реакция оказалась противоположной ожиданиям.

«Мой пост посмотрели почти 100 тысяч человек — и никто не отметил его “злым” смайлом! Как же так? Нам ведь рассказывают, что правильно — стыдиться русского языка (а я не стыжусь)! Что все латыши радуются, когда русский язык изгоняют из школ (а я — нет). Что латыши не могут пережить нападение России на Украину, и потому хотят отказаться от всего русского (а я не связываю войну с национальностью)», — написал публицист.

По словам Точса, если даже после войны, пропаганды и антироссийской риторики латышей не возмущает сам факт русской культуры, значит, навязанный обществу антагонизм не имеет под собой реальной почвы. «Неприязнь к русскому — это искусственно созданное чувство. Политики и медиа 30 лет ее взращивали, но она хрупка. Даже сейчас, после войны, латышей не пугают русские сериалы. Это полное фиаско правящей политики: столько сил потрачено, чтобы вселить в латышей ненависть к русскому — и напрасно», — резюмировал он.

Пост Точса вызвал сотни откликов, многие из которых подтвердили его наблюдения. В комментариях пользователи писали, что антагонизм между латышами и русскими — проблема политиков, а не общества. «Правда в том, что обычные люди живут в равновесии, в компромиссе, в сотрудничестве. Только политики не умеют так жить. Разве их цель не должна быть — создавать баланс в обществе, а не навязывать свои крайние взгляды, только потому что у них большинство в Сейме?» — написал один из комментаторов.

Другой отметил, что давно игнорирует латвийские СМИ и пропаганду, предпочитая сохранять личное отношение к русской культуре: «Я говорю и буду говорить по-русски, читаю книги в оригинале, смотрю фильмы и передачи — как на русском, так и на немецком и английском. В больнице для меня все пациенты одинаковы. И это не изменится из-за кучки фанатиков, которые пытаются что-то навязать. Пусть даже не пробуют — всё равно не выйдет».

Многие пользователи признавались, что им нравится русская культура и язык, а запреты и стигматизация лишь вызывают отторжение. «Фильмы смотрю только по-русски — извините, но латышский дубляж ужасен! Русский язык красивый, выразительный. Очень жаль, что детям больше не будут его преподавать! А какие у русских песни о любви! Ни одна нация так страстно не поёт о чувствах. Я люблю русский язык и никогда этого не отрекусь!»

Некоторые делились ироничными наблюдениями: «Моя соседка — латышка, пережившая репрессии, всю жизнь ненавидит русских, провоцирует, обзывает. Но новости и развлекательные видео смотрит только по-русски. Парадокс!»

Под публикацией Сандриса Точса пользователи сходились во мнении, что в обществе нет настоящей вражды между латышами и русскими, а конфликты поддерживаются искусственно. «Приятно читать комментарии! Нет ненависти!» — написал один из участников обсуждения.