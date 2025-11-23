Жительница Латвии Анны на днях пересекала границу ЛР и РФ на пункте "Терехово". Там все с предварительной записью. Однако, толку от этого мало.

– Наша машина на французских номерах, у меня у сына два гражданства, французское и РФ. Бронь на 16.00. Прибыли в 15:20 – ну, не получилось за 2 часа, как просят при бронировании. Нас сначала направили на парковку, пригласили через 10 минут по СМС, проехали первый пост, ждали.

Латвийскую часть прошли за час. Открыли все дверцы, капот в машине, вещи не вытаскивали, осмотрели бегло взглядом. Спросили, сколько евро везу. Ответила "в кошельке осталось 5", "…тысяч?", – пошутил таможенник. На паспортном контроле спросили, везу ли я что-то новое (компьютер, телефон), у меня все б/у для личного пользования.

Снова спросили, знаю ли я про запрет на ввоз евро, я ответила "знаю, у меня 5 евро, и вроде по закону какая-то маленькая сумма не запрещается". Она ответила "хорошо, что вы знаете – да, до 30 евро можно". Работники вежливые, приятные, разговаривали по-русски, хотя я сразу спрашивала на английском, на каком лучше общаться.

Выехали за шлагбаум в 16.30, перед нами шесть машин. Стояли там 7 часов. В туалет можно сходить на российскую сторону, оставив паспорт в будке перед вторым шлагбаумом. На российскую сторону мы въехали в 00.30 (в 23.30, но прибавился час российского времени).

Встали в очередь на таможню. Там две линии, перед нами две машины до светофора и три машины в зоне таможенного осмотра.

7.30 (по России) – машина перед нами уехала на рентген. Мы – вторые. Заполнили декларацию, ждем, пока с машиной перед нами не закончили, нами не занимаются.

9.00 – пересменка. То есть с 00.30 до 9 пропустили 5 машин перед нами.

9.30 – проверка документов, вынести сумки, осмотр машины, отнести сумки на рентген.

10.30 – отправили машину на рентген.

11.30 – таможенный процесс закончился, то есть 19 часов мы провели в итоге на границе.

«Хотелось бы как-то подытожить, но тут только поплакать, – резюмирует Анна, – на российской стороне тоже все было вежливо, но о-очень долго. Я подозреваю, это из-за рентгена всех машин, да и вещей, а сканер у них один, вот и выходит по 2-3 часа на машину".

Электронная очередь: "сложности по техническим причинам"

Электронная очередь, или ERSS, доступна на сайте lvborder.lv. Переводим с латышского:

– На месте пересечения границы "Патерниеки", "Гребнево" и "Терехово" образуются очереди, поэтому SMS-сообщение с приглашением отправиться к шлагбауму пересечения границы вы получите позже, чем планировалось. Приносим извинения за доставленные неудобства. В месте пересечения границы по техническим причинам невозможно разослать SMS с призывом к транспортным средствам следовать к шлагбауму для въезда. Просим транспортные средства в месте пересечения границы должны встать у шлагбаума въезда в порядке очереди в свое зарезервированное время».

Добавим, что в телеграм-чатике пересекающих границы Евросоюза в направлении РФ и РБ, речь шла о минимум 10-дневном ожидании, да о 200 евро, которые тут же предлагают за место... Клевещут, видать.

