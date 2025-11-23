Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пограничное SOSтояние: как латвийцы в Россию ездили 3 3792

Наша Латвия
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пограничное SOSтояние: как латвийцы в Россию ездили

Жительница Латвии Анны на днях пересекала границу ЛР и РФ на пункте "Терехово". Там все с предварительной записью. Однако, толку от этого мало.

– Наша машина на французских номерах, у меня у сына два гражданства, французское и РФ. Бронь на 16.00. Прибыли в 15:20 – ну, не получилось за 2 часа, как просят при бронировании. Нас сначала направили на парковку, пригласили через 10 минут по СМС, проехали первый пост, ждали.

Латвийскую часть прошли за час. Открыли все дверцы, капот в машине, вещи не вытаскивали, осмотрели бегло взглядом. Спросили, сколько евро везу. Ответила "в кошельке осталось 5", "…тысяч?", – пошутил таможенник. На паспортном контроле спросили, везу ли я что-то новое (компьютер, телефон), у меня все б/у для личного пользования.

Снова спросили, знаю ли я про запрет на ввоз евро, я ответила "знаю, у меня 5 евро, и вроде по закону какая-то маленькая сумма не запрещается". Она ответила "хорошо, что вы знаете – да, до 30 евро можно". Работники вежливые, приятные, разговаривали по-русски, хотя я сразу спрашивала на английском, на каком лучше общаться.

Выехали за шлагбаум в 16.30, перед нами шесть машин. Стояли там 7 часов. В туалет можно сходить на российскую сторону, оставив паспорт в будке перед вторым шлагбаумом. На российскую сторону мы въехали в 00.30 (в 23.30, но прибавился час российского времени).

Встали в очередь на таможню. Там две линии, перед нами две машины до светофора и три машины в зоне таможенного осмотра.

7.30 (по России) – машина перед нами уехала на рентген. Мы – вторые. Заполнили декларацию, ждем, пока с машиной перед нами не закончили, нами не занимаются.

9.00 – пересменка. То есть с 00.30 до 9 пропустили 5 машин перед нами.

9.30 – проверка документов, вынести сумки, осмотр машины, отнести сумки на рентген.

10.30 – отправили машину на рентген.

11.30 – таможенный процесс закончился, то есть 19 часов мы провели в итоге на границе.

«Хотелось бы как-то подытожить, но тут только поплакать, – резюмирует Анна, – на российской стороне тоже все было вежливо, но о-очень долго. Я подозреваю, это из-за рентгена всех машин, да и вещей, а сканер у них один, вот и выходит по 2-3 часа на машину".

Электронная очередь: "сложности по техническим причинам"

Электронная очередь, или ERSS, доступна на сайте lvborder.lv. Переводим с латышского:

– На месте пересечения границы "Патерниеки", "Гребнево" и "Терехово" образуются очереди, поэтому SMS-сообщение с приглашением отправиться к шлагбауму пересечения границы вы получите позже, чем планировалось. Приносим извинения за доставленные неудобства. В месте пересечения границы по техническим причинам невозможно разослать SMS с призывом к транспортным средствам следовать к шлагбауму для въезда. Просим транспортные средства в месте пересечения границы должны встать у шлагбаума въезда в порядке очереди в свое зарезервированное время».

Добавим, что в телеграм-чатике пересекающих границы Евросоюза в направлении РФ и РБ, речь шла о минимум 10-дневном ожидании, да о 200 евро, которые тут же предлагают за место... Клевещут, видать.

Также по теме: Как латвийцы в Беларусь ездили

Читайте нас также:
#туризм #граница #Латвия #транспорт #путешествия #таможня #Россия
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
5
2
3
6
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • Тр эш
    Тр эш
    23-го ноября

    Ездил в 2011 году в Россию. Провели 9 часов на границе. Мало что изменилось походу.

    9
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Тр эш
    23-го ноября

    А почему что-то должно меняться? Все стороны работаю качественно.

    8
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го ноября

    Достоверная и правдивая информация. Прохождение Латвийско-Российской границы всегда сугубо индивидуально.

    32
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сообщили, кто в Латвии первый заметил зонды с контрабандными сигаретам из Беларуси
Изображение к статье: Трукснис будет отвечать за стратегию развития Юрмалы
Изображение к статье: Зарядить электромобиль скоро можно будет на специальных станциях по всей Риге!
Изображение к статье: В субботу в Риге зажгут главную рождественскую ёлку

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1
Изображение к статье: Что и требовалось доказать: Manabalss.lv станет «карманным»?
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек
В мире
1
Изображение к статье: Президент Литвы подозревает связь между мирным планом Трампа и воздушными шарами из Беларуси
В мире
1
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео