Части молодого поколения не хватает знаний и практических навыков на кухне, необходимых для приготовления простой, но питательной, сбалансированной и здоровой пищи.

Эти навыки гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд, поскольку они влияют не только на повседневные пищевые привычки, но и на долгосрочное здоровье молодых людей, их способность к самостоятельности и управлению личными финансами. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме и в то же время на практике поддержать более разнообразный праздничный стол в семьях и домах молодёжи Ассоциации детских поселков SOS, сеть розничной торговли «Lidl» проводит во время Адвента благотворительную акцию «Важно каждое яблоко».

С каждого килограмма яблок, проданного с 24 ноября по 21 декабря, «Lidl» пожертвует 0,10 евро Ассоциации детских поселков SOS. Собранные средства будут использованы для организации праздничных угощений во всех латвийских детских поселках молодёжных домах SOS, а также для образовательной поддержки в развитии знаний и навыков здорового питания.

Многие дети в Латвии растут без возможности полноценно освоить повседневные навыки, которые помогли бы им стать самостоятельными и уверенными взрослыми. Ассоциации детских поселков SOS ежедневно сталкивается с этим вызовом и видит, насколько важно создавать для детей и молодых людей возможности учиться готовить, соблюдать доступный бюджет и интересоваться здоровым питанием.

«Мы заметили, что дети, попадающие в систему вне семейного ухода, не освоили элементарные навыки приготовления пищи, а также не имеют знаний о сбалансированном и здоровом питании. Поэтому мы благодарны «Lidl» за то, что они поднимают эту важную тему, дают детям возможность освоить новые навыки и получают вдохновение для приготовления еды, что пригодится им на дальнейшем жизненном пути», — отмечает директор Латвийской ассоциации «SOS Детские деревни» Илзе Палейя.

«Яблоки - один из самых популярных, разнообразных и доступных фруктов, ведь каждый может найти для себя самое вкусное. Также яблоки очень полезны, так как богаты клетчаткой, и яблоки - один из самых продаваемых фруктов в магазинах «Lidl». Поэтому мы решили, что именно яблоки - тот продукт, который будет символически напоминать о здоровом питании каждый день и в то же время, как один из самых покупаемых фруктов, даст возможность обогатить и разнообразить рождественские обеды в семьях детей и домах для молодёжи SOS», — говорит руководитель отдела корпоративной социальной ответственности «Lidl Latvia» Антра Бирзуле.

В рамках этой акции «Lidl» совместно с Ассоциацией детских поселков SOS уделит особое внимание важности навыков повседневной жизни для детей и молодежи, привлекая к участию и специалистов по питанию.

«Здоровье – это выбор, который мы делаем каждый день. И здоровое питание – это действительно ценный выбор», - напоминает Антра Бирзуле.

О «Lidl»:

Компания «Lidl», входящая в группу «Schwarz Group», расположенную в Неккарсульме, Германия, является одним из крупнейших розничных торговцев продуктами питания в Германии и Европе. Имея более 12 600 магазинов и 230 логистических центров, «Lidl» представлен в 31 стране, в компании занято около 382 400 человек. Объем продаж «Lidl» в 2024 финансовом году составил 132,1 млрд евро.

«Lidl» предлагает своим покупателям качественные продукты и товары по самым выгодным ценам. Повседневная жизнь в магазинах, логистических центрах и офисах характеризуется простотой и ориентацией на процесс. В своей повседневной деятельности «Lidl» берет на себя ответственность за людей, общество и окружающую среду. Для нас устойчивое развитие также означает, что каждый день мы своими действиями демонстрируем обещание соблюдать стандарты качества.

Компания «Lidl Latvija» была основана в феврале 2018 года и открыла свою сеть магазинов в Латвии 7 октября 2021 года. В настоящее время «Lidl Latvija» насчитывает 37 магазина в 16 городах Латвии. По данным «Lursoft» на 2023 год, Lidl Latvija является 12-й по величине компанией в Латвии, третьей по обороту компанией в розничной торговле и крупнейшим налогоплательщиком в секторе розничной торговли. Отчёт об устойчивом развитии SIA «Lidl Latvija» подтверждает приверженность компании содействию позитивным изменениям в обществе и окружающей среде: Отчёт об устойчивом развитии – Lidl Latvija.

Подробнее на сайте Lidl.lv и в LinkedIn.

Об «Ассоциации детских поселков SOS»

Ассоциации детских поселков SOS – это негосударственная благотворительная организация, которая обеспечивает долгосрочный семейный уход детям, оставшимся без родительской опеки, поддерживает центры помощи семьям и центр поддержки вне­семейного ухода «Airi vecākiem» в нескольких самоуправлениях Латвии, а также реализует различные программы социальной профилактики. В приемных семьях двух SOS детских деревень (в Ислыце и Валмиере), в нескольких интегрированных SOS семьях, а также в молодежных домах SOS в Елгаве и Риге – поддержку, безопасность и новый дом нашли 128 детей и молодых людей со всей Латвии. В целом во всех реализуемых SOS программам поддержки за год помощь получают более чем 1500 детей.