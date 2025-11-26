Более чёткая ясность о демонтаже железнодорожного пути на восточной границе ожидается в начале следующего года, заявил в среду после беседы с премьер-министром Эвикой Силиней («Новое Единство») президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя этот вопрос.

«Мы не можем исключать ни один вариант в укреплении государственной обороны и безопасности, но такие решения должны приниматься, определяя и сроки, и объём работ, и оценку того, что это означает с разных социально-экономических аспектов», — подчеркнул Ринкевичс.

Обсуждение демонтажа участка железнодорожного пути на границе с Россией сейчас в основном развернулось в социальных сетях, где партии также занимают позиции «за» и «против». «Много эмоций, мало рациональности», — так охарактеризовал эти дискуссии Ринкевичс.

Однако среди принимающих решения никакого более глубокого обсуждения этой темы не произойдёт раньше следующего года. Пока нет чёткого плана, разговоры на эту тему — это лишь нервирование жителей, отметил президент.

«Плохо, когда не хватает деталей и ясности, из-за чего общество лишний раз тревожат. В Риге что-то говорят, а люди в Латгалии не знают — возникают беспокойство и дезинформация», — заявил Ринкевичс.

Как сообщал bb.lv, премьер-министр Эвика Силиня заявила, что вопрос демонтажа железнодорожных рельсов у российской границы необходимо согласовывать с балтийскими странами, а также с Польшей и Финляндией.