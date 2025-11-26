Baltijas balss logotype
Ринкевич прокомментировал идею о демонтаже рельсов, ведущих из Латвии в Россию 13 3983

Наша Латвия
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ринкевич прокомментировал идею о демонтаже рельсов, ведущих из Латвии в Россию

Более чёткая ясность о демонтаже железнодорожного пути на восточной границе ожидается в начале следующего года, заявил в среду после беседы с премьер-министром Эвикой Силиней («Новое Единство») президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя этот вопрос.

«Мы не можем исключать ни один вариант в укреплении государственной обороны и безопасности, но такие решения должны приниматься, определяя и сроки, и объём работ, и оценку того, что это означает с разных социально-экономических аспектов», — подчеркнул Ринкевичс.

Обсуждение демонтажа участка железнодорожного пути на границе с Россией сейчас в основном развернулось в социальных сетях, где партии также занимают позиции «за» и «против». «Много эмоций, мало рациональности», — так охарактеризовал эти дискуссии Ринкевичс.

Однако среди принимающих решения никакого более глубокого обсуждения этой темы не произойдёт раньше следующего года. Пока нет чёткого плана, разговоры на эту тему — это лишь нервирование жителей, отметил президент.

«Плохо, когда не хватает деталей и ясности, из-за чего общество лишний раз тревожат. В Риге что-то говорят, а люди в Латгалии не знают — возникают беспокойство и дезинформация», — заявил Ринкевичс.

Как сообщал bb.lv, премьер-министр Эвика Силиня заявила, что вопрос демонтажа железнодорожных рельсов у российской границы необходимо согласовывать с балтийскими странами, а также с Польшей и Финляндией.

#Латвия #безопасность #социальные сети #дезинформация #Россия #Эвика Силиня #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(13)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    27-го ноября

    Они што,всегда приезжают на эликтричках?

    0
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го ноября

    «Много эмоций, мало рациональности» -- И вот, чтобы эмоций было меньше, а рациональности больше, дельный совет Президенту: - "Разборку рельс следует начинать прямо с Центрального вокзала в Восточном направлении".

    11
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    27-го ноября

    разбирайте на куй. Советские жд войска все восстановят быстро. Будет восстановлена Прибалтийская жд дорога с Управлением в Риге.

    дрочите дальше на свою Буржуазную Латвию

    18
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    27-го ноября

    "Силиня заявила, что вопрос демонтажа железнодорожных рельсов у российской границы необходимо согласовывать с балтийскими странами, а также с Польшей и Финляндией." Что? Жим-жим что транзиты заберут поляки с финнами, а латвия останется фуй сосать глядя голодным взглядом в корыто еврофондов-что подасть изволят? Отрезайте, отрезайде... долбо@бы должны страдать.

    19
    2
  • ji
    jurijs ivanovs
    27-го ноября

    правильно ! гениальная идея ! эти рельсы как бельмо на глазу ! железнодорожные пути надо разобрать а автодороги тоже надо разрыть поперёк и завалить бетонными блоками ! зубы дракона ! и заминировать ! 50 км пограничная зона ! европа с удовольствием даст на это деньги ! а в латгалии у всех появиться работа ! и с путями в белоруссию тоже надо чтото делать ! есть над чем голову поломать ! гениальное решение !

    40
    1
  • Вк
    Виардо кузнецова
    27-го ноября

    ЖАЛКО лАТВИЮ СТАЛО, ВСЕ ВРЕМЯ НЕ ТЕМ ЗАНИМАЮТСЯ

    56
    5
  • Д
    Добрый
    Виардо кузнецова
    27-го ноября

    Жалко рашу.За 35 лет независимости раша стала фашистской.Насколько вырос уровень развития Норвегии и насколько деградировала раша.А ведь обе страны богаты полезными ископаемыми.Но раша пошла по пути СССР. Гонка вооружений,вместо поднятия уровня благосостояния своих граждан. Ссыкливый народ раши,который терпит упыря кабаевича ,узупировавшего власть в стране.

    3
    52
  • Д
    Дед
    26-го ноября

    ЖД построена народом Латвии и только народ на референдуме может решить о демонтаже. А все эти побрякушки могут идти на йух.

    65
    2
  • 010725
    010725
    Дед
    27-го ноября

    Народом, да, но не Латвии. Народ Латвии уже двадцать восемь лет строит Rail Baltic, пока не очень выходит.

    42
    2
  • Д
    Добрый
    Дед
    27-го ноября

    010725..Ты ошибся .528 лет строят rail baltic

    2
    12
  • Д
    Добрый
    Дед
    27-го ноября

    А пктлер проводил референдум перед тем как рашистские фашисты напали на Украину?Если бы не СВОлочная операция,то ходили бы поезда в рашу и вопрос о демонтаже путей не возник бы

    1
    28
  • A
    Anim
    Дед
    27-го ноября

    Добрый, а что не так? В 2001 году министры сообщения стран Балтии подписали договор rail baltic, подготовку начали в 1998.

    Что, нацист, ты даже не в курсе вашей хуторской беспомощности и неспособности железную дорогу построить в 21 веке?

    22
    0
  • свп
    сила в правде
    26-го ноября

    Европа закупила на "очень много "товаров из РФ, а какой- то ринкевич, предлагает европе это забанить. Цирк. Нет. не цирк. просто твайку. Вы там между собой договоритесь сначала - а то может быть как литве, придется за свой счет пути восстанавливать? Хотя за какой свой счет? За счет своих конечно же)

    56
    3
Читать все комментарии

