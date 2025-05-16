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«Не носи с собой оружие!»: что делать, когда начнется война – инструкция Минобороны Латвии 4 2306

Политика
Дата публикации: 16.05.2025
BB.LV
Руководители Латвии демонстрируют бдительность.

Руководители Латвии демонстрируют бдительность.

ФОТО: LETA

В Латвии создается система всеобъемлющей обороны, куда, кроме военного ведомства, включаются и гражданские учреждения, заявил в Сейме Айварс Микишко, директор Департамента кризисного управления и устойчивости Министерства обороны.

Главное — обеспечить непрерывность функционирования государства и информирование населения.

Оборона — дело всенародное

По словам представителя Минобороны, уже несколько лет осуществляется насыщение нашего общества людьми, обученными в Земессардзе, Яунсардзе, службе в резерве и тому подобных структурах:

— Индивид — это тот, что лично сталкивается с кризисными ситуациями, реагирует на негатив различного рода, будь он связан с медициной, полицией и так далее. Ему нужно быть знающим и готовым осуществлять какие–то основные действия — например, вызвать спасательные службы. Если он более подготовлен, то способен сам действовать, помогать прочим.

Что делать, когда начнется война

От лица министра обороны Андриса Спрудса население ЛР получило следующие указания на случай войны:

"Не верь сообщениям о том, что Национальные вооруженные силы прекратили сражаться и НАТО не поможет. Это обычный способ деморализовать жителей. К тому же помни, что в случае нападения противника НВС неустанно сопротивляются.

Не распространяй информации о перемещениях и размещении НВС. Тем самым ты можешь навредить тем, кто тебя охраняет.

Не делись непроверенной информацией о ходе военных действий. Только у учреждений безопасности и обороны Латвии есть такие данные. Информация из других источников может быть неверной.

Проверяй содержание и призывы патриотического содержания, но сомнительные. За призывами и национальными символами Латвии может скрываться агрессор".

Что делать в бою

А вот что рекомендует Министерство обороны тем, кто попал в зону боевых действий:

"Не говори о своих планах людям с сомнительной репутацией и незнакомцам.

Не спорь с незнакомцами, чтобы уклониться от возможных провокаций.

Избегай колонн транспортных средств и не стой вблизи военных транспортных средств.

Не фотографируй и не снимай, если вблизи от тебя есть люди в военной форме, не стремись снимать их действий, даже если тебе кажется, что они противозаконны.

Не наблюдай за военными действиями — скрывайся, как только услышишь выстрелы.

Не носи с собой оружие и не показывай военным ничего, что хотя бы в какой–то форме напоминает оружие.

Не присваивай брошенное оружие или амуницию.

Не прикасайся к взрывоопасным или хотя бы подозрительным предметам, не пытайся их разобрать или переместить — даже простые предметы домашнего хозяйства могут быть минированы. Вместо этого незамедлительно звони на местный телефон чрезвычайной помощи 112".

Мой дом - моя крепость

Имеются также рекомендации по превращению своего дома в маленький бункер:

"Во внутренних помещениях размести тяжелую мебель, например, диваны или столы, чтобы они находились между несущей стеной и внешней стеной. Обычно пули проходят через кирпичные стены, двери и автомашины. Стена ненадежная защита. Старайся образовать два препятствия между собой и источником огня, если переживается обстрел".

В рекомендациях содержится раздел об эвакуации. Беженцам указывается: "Выскажи свои нужды, но не требуй. Местные жители делают все возможное, чтобы образовать места укрытия и обеспечить внутренне перемещенных лиц необходимыми товарами, но их ресурсы могут быть ограничены".

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#война #минобороны #инструкция
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го мая

    Пружина народного страха сжалась до упора, интересно, а как долго она сможет находится в таком состоянии?

    43
    4
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    16-го мая

    Навеяло анекдотец: "Армянское радио спрашивают: А будет ли война? Армянское радио отвечает: Нэт, войны канэшна не будет. Но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется."

    63
    4
  • А
    Александр
    16-го мая

    Не надо пугать население, никакой войны на территории Латвии не будет. Надо хоть немного соображать и уметь прогнозировать будущее. Вспомните: с 1994 года, когда ВС РФ полностью ушли из Латвии, до 2004 года, когда Латвию приняли в НАТО и ЕС, Латвия была в течение 10-ти лет абсолютно беззащитна перед Россией. И что? Да ничего: не было ни одного конфликта. Кроме, конечно, реакции России на 2 нарушения воздушного пространства РФ частным самолётом под пилотированием тогдашнего министра обороны ЛР Репше. Тогда президенту Латвии позвонили из России и предупредили, что дважды они простили вторжение в небо РФ, но в 3-й раз собьют этого μ-дака. Что будет дальше? Никакого толка от переговоров в Стамбуле не будет. Толк будет от диалога Путина и Трампа, когда они вдвоем разделят Украину, а также Европу на свои зоны влияния. Евросоюз умрёт своей собственной смертью из-за «талантливых» действий фон дер Ляйнен и Европарламента в целом, то есть развалится на куски. Прибалтика (и Польша) с другими странами Восточной Европы однозначно окажутся в зоне влияния РФ. НАТО постепенно откатится к границам 1991 года. Никаких потрясений Латвия при этом не испытает, мирная жизнь сохранится полностью. Короче, не надо пугать население, никакой войны на территории Латвии не будет.

    54
    5
  • MT
    Michael T.
    16-го мая

    ублЮдки...вот и все

    72
    2
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