Прогноз: сегодня Сейм Латвии не закроет границу с Россией

Ночной инцидент в небе над Польшей, то есть появление дронов «Шахед» , вызвал бурную реакцию и в Риге.

Правда, пока правящие не планировали закрывать «восточную границу». А вот Национальное объединение, которое нынче находится в оппозиции, решило воспользоваться ситуацией, чтобы попытаться осуществить свою давнюю идею-фикс — полное закрытие границ Латвии с Россией и Белоруссией. То есть запрет на любое передвижение через пограничные переходы транспорта и людей.

Соответствующий законопроект внесен вчера и сегодня парламент, если депутаты не будут возражать, смогут его рассмотреть в нулевом чтении, то есть передав в комиссии парламента.

В Нацобъединении отметили, что это не «заблудившийся» дрон без злого умысла. Это провокация, и Москва тестирует реакцию НАТО и запугивает союзников Украины. По мнению партии, Запад до сих пор не смог провести четкие красные линии, и Кремль проверяет, насколько далеко можно зайти. Такая ситуация не должна повториться у границ Латвии.

Польша расценила произошедшее как «беспрецедентное нарушение воздушного пространства» и уже приняла решение закрыть границу с Белоруссией во время учений «Запад», которые пройдут с 12 по 16 сентября. Латвия должна действовать столь же решительно, отмечает Нацобъединение.

Партия подчеркивает, что "правительство Латвии обязано защищать государственную границу, население и национальную безопасность. Нацобъединение напоминает, что "в 2022 году именно под прикрытием военных учений «Запад» Россия начала полномасштабное вторжение на Украину.

Рискнем предположить, что большинство Сейма законопроект о полном закрытии восточных границ не поддержит.