«Очень сырая идея»: премьер Латвии неожиданно разочаровалась в «Стене дронов» 5 1578

Политика
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Очень сырая идея»: премьер Латвии неожиданно разочаровалась в «Стене дронов»

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня приветствует план Европейского Союза по установлению так называемой "Стены дронов" вдоль восточной границы блока, но назвала эту идею "очень сырой". Такое мнение она высказала в интервью Bloomberg TV.

"Никто на самом деле не знает всех деталей. Нам действительно нужно сотрудничать с другими европейскими странами, потому что сейчас угрозы от дронов достигают не только стран Балтии, но и Копенгагена, других стран Европы", – сказала Силиня.

Всего четыре назад Эвика Силиня говорила, что стена беспилотников вдоль восточного фланга НАТО может быть "осуществима" в течение "года-полутора".

Правда в это не поверил министр обороны Германии Борис Писториус, который заявил, что это невозможно "реализовать в ближайшие три-четыре года".

Что такое «Стена дронов»

Идею создания «стены против дронов» месяц назад выдвинула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что она «актуальна и необходима, потому что в конечном счете мы не можем позволить себе тратить миллионы евро или долларов на ракеты для уничтожения дронов, которые стоят всего пару тысяч долларов».

Речь, по-видимому, идет о скоординированной сети средств отслеживания беспилотников — возможно, с использованием таких инструментов, как радары, глушители и акустические датчики — наряду с улучшением обмена информацией.

Информированный источник Bloomberg охарактеризовал эту создания «стены» как пиар-ход, маскирующий сложную реальность.

Еще один собеседник издания указал на сложность создания «стены против дронов» вдоль восточной границы ЕС: в европейском воздушном пространстве постоянно находится значительное количество пассажирских и грузовых самолетов, что многократно увеличивает риски.

Читайте нас также:
#дроны #эвика силиня
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го октября

    Идея как идея не более того, но денег в Европе на это Латвии не дали. И добавили, вам надо, вы и стройте, но на свои.

    5
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    10-го октября

    Ой, а что случилось? Неужто кто-то объяснил премьеру, что мультик "Стена дронов" не относится к категории XXL?

    21
    4
  • пк
    полосатый конь
    9-го октября

    А я думаю, что стену надо строить из больших, чёрных дилдаков ! Наступающим русским войскам такое точно не понравится ! Надеюсь наш Верховный Главнокомандующий одобрит идею и даже, возможно, пожертвует на строительство часть своей личной коллекции.

    18
    4
  • JL
    Janina LV
    9-го октября

    Сырая идея? Скорее это недоваренная каша из фантазий и бюджета. Как варианты, сначала стена дронов, потом, может, мост из облаков или забор из Wi-Fi.

    24
    3
  • lo gos
    lo gos
    9-го октября

    Раздайте солдатам веники, чтобы они разгоняли ракеты. вай-вай чух-чух

    35
    4
Читать все комментарии

