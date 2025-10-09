Премьер-министр Латвии Эвика Силиня приветствует план Европейского Союза по установлению так называемой "Стены дронов" вдоль восточной границы блока, но назвала эту идею "очень сырой". Такое мнение она высказала в интервью Bloomberg TV.

"Никто на самом деле не знает всех деталей. Нам действительно нужно сотрудничать с другими европейскими странами, потому что сейчас угрозы от дронов достигают не только стран Балтии, но и Копенгагена, других стран Европы", – сказала Силиня.

Всего четыре назад Эвика Силиня говорила, что стена беспилотников вдоль восточного фланга НАТО может быть "осуществима" в течение "года-полутора".

Правда в это не поверил министр обороны Германии Борис Писториус, который заявил, что это невозможно "реализовать в ближайшие три-четыре года".

Что такое «Стена дронов»

Идею создания «стены против дронов» месяц назад выдвинула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что она «актуальна и необходима, потому что в конечном счете мы не можем позволить себе тратить миллионы евро или долларов на ракеты для уничтожения дронов, которые стоят всего пару тысяч долларов».

Речь, по-видимому, идет о скоординированной сети средств отслеживания беспилотников — возможно, с использованием таких инструментов, как радары, глушители и акустические датчики — наряду с улучшением обмена информацией.

Информированный источник Bloomberg охарактеризовал эту создания «стены» как пиар-ход, маскирующий сложную реальность.

Еще один собеседник издания указал на сложность создания «стены против дронов» вдоль восточной границы ЕС: в европейском воздушном пространстве постоянно находится значительное количество пассажирских и грузовых самолетов, что многократно увеличивает риски.