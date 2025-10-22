Baltijas balss logotype
Как правительство скрывает от Сейма незнание латышского языка среди русскоязычных школьников

Политика
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как правительство скрывает от Сейма незнание латышского языка среди русскоязычных школьников
ФОТО: LETA

В отчёте, который Сейм запросил от правительства о «выполненных и запланированных действиях по сохранению, защите, развитию и укреплению влияния государственного языка», на 35 страницах говорится обо всём на свете — кроме фактических результатов преподавания и использования латышского языка в самой контролируемой сфере — школах, финансируемых государством на сумму 1,2 миллиарда евро в год, пишет Арнис Клуйнис на портале nra.lv.

Предчувствуя, что будет 1 сентября этого года, когда истёк срок окончательного перехода нелатышских школ на обучение на латышском языке, депутаты 14-го Сейма 14 марта внесли в Регламент Сейма требование: «Кабинет министров каждые два года до 15 сентября представляет Сейму отчёт о выполненных и запланированных действиях по сохранению, защите, развитию и укреплению влияния государственного языка».

Тревогу депутатов понять можно: переход на латышский язык обучения — одно из предвыборных обещаний, с которыми нынешние депутаты получили свои мандаты. Это обещание было дано не на дебатах, а закреплено в законе.

Большинство 13-го Сейма осенью 2022 года пыталось пересесть в 14-й Сейм, пообещав избирателям поправки к закону об образовании, что за три года произойдёт переход на латышский язык обучения также и в школах для нацменьшинств. Такая вот понятная попытка понравиться латышам, составляющим большинство среди граждан Латвии, уточняет автор.

До этого момента всё выглядело бы вполне логично, если бы не тот факт, что аналогичные обещания уже давались ранее (и были закреплены в законах Латвийской Республики), но не выполнялись. И точно так же с 1 сентября 2023 года, когда должен был начаться переход на латышский язык обучения, ничего сделано не было.

В этом году депутаты начали угрожать «кнутом» в виде требования отчётов, чтобы заставить правительство действовать и попытаться избежать упрёков осенью следующего года, когда состоятся выборы в 15-й Сейм, что обещания, данные перед выборами в 14-й Сейм, не были выполнены.

Вместо отчёта — отписка

Сейму пришлось смириться не только с содержательно пустым, но и с запоздалым ответом. Документ, который должен был быть подан в Сейм к 15 сентября, правительство утвердило лишь 16 сентября. Ответственными за отчёт названы министр образования Даце Мелбарде, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, министр культуры Агнесе Лаце и премьер-министр Эвика Силиня.

Сейму не оставалось ничего другого, как превратить провал в якобы достижение и перенести рассмотрение отчёта на заседания комиссий 15 октября — в День государственного языка, который установлен с 2021 года. Отчёт правительства был рассмотрен на совместном заседании Юридической комиссии и Комиссии по образованию, культуре и науке Сейма, получил сдержанную критику и был направлен на рассмотрение пленарного заседания Сейма 23 октября как первый пункт повестки дня.

В документе заявлены четыре направления языковой политики: юридическое, лингвистическое, педагогическое и направление вовлечения общества. Таким образом удалось обойти ответ на вопрос,

почему десятилетиями ни одно из учреждений, ответственных за образование и государственный язык, не заметило, что в школах для нацменьшинств латышский язык не преподаётся и не используется.

В первой части вроде бы говорится, что будет вестись контроль за соблюдением законов, но на деле лишь упоминаются такие или иные требования, без указания, как и кем они применяются. В разделе о языковых исследованиях упоминается, что что-то изучалось, но не уровень владения латышским языком у школьников из школ нацменьшинств.

В педагогическом разделе нет ни одного числового показателя о знании языка среди учеников, из-за чего и возник нынешний скандал, равно как и об уровне владения родным языком среди латышских детей и молодёжи, по которому также поступают тревожные сигналы.

Что показала поездка депутатов в школу

Бессодержательность отчёта лучше всего демонстрируют конкретные примеры того, какие данные по затронутой теме на самом деле есть, но в отчёте не представлены. Эти данные были получены благодаря депутатам, которые заранее заподозрили, что правительство их обманывает, и решили выяснить ситуацию самостоятельно. Инициативу проявила Комиссия по гражданству, миграции и социальной интеграции Сейма, посетив 75-ю основную школу Риги.

(Подробно об этом визите портал bb.lv писал ЗДЕСЬ)

Визит депутатов дал возможность обнародовать численные данные о реальном уровне владения латышским языком среди школьников в момент, когда обучение уже должно было вестись только на латышском. Именно эти цифры Министерство образования и науки как главное ответственное (и виновное!) ведомство пыталось скрыть, поскольку школы нацменьшинств десятилетиями игнорировали требования латвийского законодательства, считает nra.lv. Поэтому приходится оперировать данными теста, разработанного одной школой самостоятельно: из 296 протестированных учеников 67 показали уровень знаний до 40%, и лишь 31 ученик — свыше 80%. Остальные — где-то посередине.

Реальная ситуация ещё хуже, ведь 104 ученика сбежали от теста, переведясь в другие школы Риги в надежде, что там их не будут тревожить ни тестами, ни самим латышским языком, уверен автор.

Также он указывает на показатель, согласно которому средняя оценка по централизованному экзамену по латышскому языку среди выпускников 9 класса этой школы весной составила 28%. Это свидетельствует о том, что латышскому языку этих детей до недавнего времени никто всерьёз и не пытался учить. Лишь в первой половине прошлого учебного года в школе была сменена администрация и часть педагогов.

Трагические предчувствия

Поиск виновных и наказание не могут быть единственной гарантией исправления ситуации, но уж точно ничего нельзя исправить, если не признать сам факт проблемы и не объяснить, как она возникла. Депутатам, рассмотревшим отчёт, пришлось лавировать, чтобы критика в адрес правительства не обернулась вопросами о собственной ответственности за сложившуюся ситуацию. Возможно, в пленарном заседании Сейма депутаты будут говорить немного честнее и откровеннее, чем на заседании комиссии, где председатель Национального объединения Илзе Индриксоне сказала:

— Прочитав отчёт, испытываешь двойственные чувства. С одной стороны, радуешься, что мы до него дошли, а с другой — становится очень грустно. Потому что, прочитав документ и зная, что происходит в Латвии, особенно в регионах, на границе, в Даугавпилсе и Резекне, но и вообще в нашей латышскоязычной среде, у меня трагические предчувствия.

В отчёте крайне мало сказано о том, что предстоит сделать в ближайшем будущем. Прекрасно, что мы можем гордиться небольшими делами, которые сделали, в том числе и в Сейме, где каждый старается указать на норму закона, к которой он приложил руку, но даже частичная реализация этих норм в повседневности — это как раз тот раздел, которого я в отчёте не увидела. И это та часть, где сделано меньше всего. Призывы, поддержка, подача положительных примеров — всё это хорошо, но мы уже 30 лет призываем, поддерживаем, просим и вовлекаем, а результата нет.

Нужно переходить к мерам, которые не просто призывают, а обеспечивают использование языка. Если мы не собираемся открывать Закон о государственном языке (а чётко сказано, что в этом созыве Сейма этого не будет), то надо искать другие решения — достать из ящиков предложения, проекты и декларации, направленные на преодоление лингвистических последствий оккупации.

nra.lv

#латышский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(27)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    22-го октября

    В России детей мигрантов не знающих русского не берут учитца в школу!Просто Латвия добрая слишком.

    1
    4
  • пк
    полосатый конь
    Vairis Arlauskas
    22-го октября

    А ещё было бы уместно сравнить английский с, например, языком тигрэ ))))

    1
    2
  • пк
    полосатый конь
    Vairis Arlauskas
    22-го октября

    А ещё было бы уместно сравнить английский с, например, языком тигрэ ))))

    0
    2
  • VA
    Vairis Arlauskas
    22-го октября

    В России русские не учат татарский в Татарстане,якутский в Якутии,им не надо-только местным.В Латвии не хотят латышский учить...А на русском далеко не уедешь.

    1
    6
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Vairis Arlauskas
    22-го октября

    Ну с латышским тоже только до границ Латвии!

    4
    2
  • пк
    полосатый конь
    22-го октября

    Интересно получается если прикинуть на счёт самой ценности сего "продукта". К примеру, если индивидуум знает только русский - то он вполне может научиться строить лучшие в Мире самолёты и подводные лодки, атомные реакторы и летать в космос. А если индивидуум знает только латышский - то у него в жизни аж целых два пути ... ))))

    12
    2
  • 010725
    010725
    22-го октября

    Так полагаю, что падение рождаемости на 10% в год несколько лет подряд, плюс немножко повоевать с Россией решит проблему латышского языка на этой территории навсегда.

    37
    1
  • Вк
    Виардо кузнецова
    22-го октября

    Все делается кнутом, родители сами должны решать на каком языке получать образование. Так было у "оккупантов"Были русские и латышские школы. Если строилась новая школа ее отдавали латышам, а в старую входили русские

    42
    1
  • С
    Сарказм
    Виардо кузнецова
    22-го октября

    Ну это, предположим, полнейшая хрень, даже в латышских школах программа подразумевала что после получения среднего образования школьники (хотя бы в пассиве) владели русским языком на очень приличном уровне. Да и их родители были в курсе, что если они хотят для своего чада чего-то большего, чем карьера пастуха или дворника, то знание русского на хорошем уровне - это необходимый минимум. Уж как они там выкручивались с этим делом, понятия не имею, учитывая, что преподавание любых языков в совке было на уровне ниже плинтуса (по крайней мере в школе), но результат был, подавляющее большинство городских жителей Латвии могли (и многие были вынуждены) коммуницировать на русском. А сейчас результата нет. Вот только причины этого с разных берегов видятся совершенно по-разному.

    6
    14
  • A
    Aleksandr
    22-го октября

    Ничего себе, озаботились вопросиком! А как же изречение "нам не важно, знаете ли вы язык или не знаете, нам важно чтобы вы знали своё место!" И приколитесь, им пришлось 5 точку поднять, чтобы проверить! Только по науке серая зона между суперэтносами всегда заканчивается плачевно для этносов в этой зоне! А тут вдруг придумали стать европейцами. Ёжиками попробуйте стать!

    31
    1
  • 010725
    010725
    Aleksandr
    22-го октября

    Переформулировали задачу на "Нам не надо, чтобы вы знали латышский, нам надо, чтобы вы не знали русского".

    30
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleksandr
    22-го октября

    нам не важно, знаете ли вы язык или не знаете, нам важно чтобы вы знали своё место! -- Вы же не забыли, надеюсь, имя и фамилию того, кто это впервые публично заявил?

    16
    1
  • С
    Сарказм
    22-го октября

    Ой, а сколько шуму-то было про то, что современные выпускники школ чем-то там владеют (и поэтому нет никакой необходимости в переходе на латышский). Оказалось (сюрпрайз) что ни черта ничем они не владеют. С другой стороны национально (не)думающие дундуки единственной мерой по решению вопроса считают принуждение детей к использования языка, которому @#$* их никто и не думал учить. Вся эта чудореформа была построена на допущении, что в образовательную систему дети попадают с одинаковым знанием латышского (и у тех, для кого он родной и у тех, для кого нет). Поэтому собственно языку детей учить не надо, а надо читать сказочки и петь таутасдзиесмас. И тут совершенно внезапно оказалось, что это вообще не так, что для подавляющего числа нелатышских детей, латышский надо учить с азов, как иностранный, прямо с детского сада, с уровня "мама мыла раму". Но для этого нет ни вменяемой программы, ни вменяемых учебников, ни персонала, для того, чтобы это создать - уйдут годы и уйма денег. Но балбесам же надо сейчас. Поэтому их утомленный моск рождает идею: "нет, на самом деле они все язык знают, но просто использовать его не хотят и их надо заставить это сделать". И вот тогда будет нам счастье и результаты экзаменов попрут вверх, счас вот только законов напринимаем пожестче, все всем запретим и все будет чики-пуки. Фейспалм.

    43
    2
  • 010725
    010725
    Сарказм
    22-го октября

    Ну необходимости в переходе на латышский для школ действительно нет, поскольку и в самом латышском нет никакой необходимости.

    25
    5
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    22-го октября

    Ну тогда вероятно и в вас нет ни малейшей необходимости на территории Латвии, ищите географическую точку, где ваши сильно ограниченные языковые возможности будут достаточными. Правда, там есть свою нюансики...

    2
    21
  • 010725
    010725
    Сарказм
    22-го октября

    Обиделись, а зря. Латышский язык - один из двух могильщиков латышей. Второй - их государство. Вот эти двое и обрабатывают латышей, как могильщики родню покойного: за несезон, за глубину, за место.

    11
    1
  • 010725
    010725
    Сарказм
    22-го октября

    А "территорию Латвии" придется вернуть. Ульманис вернул и вы вернете.

    9
    2
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    22-го октября

    Ну вот собственно говоря именно существованием вас и вам подобных власть и объясняет необходимость закручивания гаек. И видит бог, тут с ними вполне можно согласиться. А с каким-то там "возвратом чего-то куда-то" - это вам за русским военным кораблем, никуда не сворачивая. Что за непреодолимая тяга жить в дерьме и рабстве?

    1
    11
  • 010725
    010725
    Сарказм
    22-го октября

    Меньше пафоса - просто назовите документ, на основании которого, частью собственности Российской империи распоряжается Латвийская республика.

    9
    2
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    22-го октября

    Отсутствие субъекта под названием Российская Империя. И международно признанными границами. И кстати, документа, который предоставляет московскому улусу независимость и суверенитет от Золотой Орды тоже не существует, насколько мне известно. Да и вообще самоприсвоенное название "империя" к Российскому Царству, строго говоря, не имело ни малейшего отношения, империя - это имя собственное и относилось строго к Римской Империи, все остальные "империи" пытались назначить себя наследниками этой самой Римской Империи. Оснований, строго говоря, не было ни у кого после падения Византии, но менее всего - у обитателей московитских болот, которые к моменту ее распада только-только с деревьев спустились и в глаза никогда не видывали ни одного римлянина.

    1
    6
  • 010725
    010725
    Сарказм
    22-го октября

    Документа, стало быть, нет. Нехорошо. Шлепанцы далеко не убирайте - будет что с шасси последнего самолета ронять.

    6
    2
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    22-го октября

    Да мне как-то и бехз документа хорошо. А вам бы чемоданчик упаковать и в родную говень, там любят про Рюрика порассуждать в качестве оправдания собственных преступлений. Пижаму и шлепанцы на месте выдадут. Хотя может быть и форму с берцами, про наличие/отсутствие документов вам лучше с пикирующим дроном подискутировать, там такое любят. А главное, сразу дойдет чем такие дискуссии заканчиваются.

    1
    6
  • VU
    Vards Uzvards
    22-го октября

    " надо искать другие решения -достать из ящиков предложения, проекты и декларации, направленные на преодоление лингвистических последствий оккупации" - что кроме штрафов, запретов, ограничений, депортаций могут предложить скунгсы нацисты? Гетто, концлагеря, газовые, камеры, расстрельные ямы?

    51
    1
  • 010725
    010725
    Vards Uzvards
    22-го октября

    Французы в 60-тых заставляли бретонских и савойских детей носить в на шее деревянный башмак под пять кило весом, за употребление в школе слов из местных диалектов. Талантливая, европейская нация, чего уж.

    14
    1
  • Д
    Дед
    22-го октября

    Суровость законов компенсируются их выполнением, думал, что это только для России, оказывается, что для Латвии не только актуально, а и благо. Когда у руля сидят неучи и фашисты, не выполнение их тупых решений, есть заслуга и подвиг учителей, желающих дать знания ученикам.

    56
    1
  • Е
    Ехидный
    22-го октября

    хуторянам надо наконец понять , что никакие законы не заставят насильно изучать язык !!!даже корову как не насилуй она мясо жрать не будет !!!

    70
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Ехидный
    22-го октября

    И свинья сдохнет, но сено жрать не будет.

    15
    2
Читать все комментарии

