В интервью радио Fox президент США Дональд Трамп заявил, что Москва «не стремится к атакам на страны Балтии».

По словам Трампа, у Литвы, Латвии и Эстонии «нет причин беспокоиться», потому что «украинский конфликт будет разрешен».

«Они (россияне) будут остановлены. Он (Путин) не ищет новой войны», — сказал Трамп, отвечая на опасения европейских лидеров по поводу того, что в будущем Россия может напасать на страны Балтии и другие государства Европы.

В том же интервью, президент США заявил о том, что Украина неизбежно потеряет оставшуюся часть Донбасса.

«Похоже, им придётся отказаться от части территории, которую они не потеряли в войне. Они не могут вступить в НАТО», – сказал журналист радио Fox.

«Они потеряют её в ближайшее время, да», – ответил Трамп.

«Весь Донбасс?», – уточнил журналист.

«Они теряют территорию. Они теряют территорию», – ответил президент США.

Как сообщал bb.lv, министр иностранных дел Латвии Байба Браже вчера заявила, что Россия является и останется крупнейшей угрозой для НАТО и всего трансатлантического пространства.