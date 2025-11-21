Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп оценил вероятность нападения России на Латвию 2 3797

Политика
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп оценил вероятность нападения России на Латвию
ФОТО: pixabay

В интервью радио Fox президент США Дональд Трамп заявил, что Москва «не стремится к атакам на страны Балтии».

По словам Трампа, у Литвы, Латвии и Эстонии «нет причин беспокоиться», потому что «украинский конфликт будет разрешен».

«Они (россияне) будут остановлены. Он (Путин) не ищет новой войны», — сказал Трамп, отвечая на опасения европейских лидеров по поводу того, что в будущем Россия может напасать на страны Балтии и другие государства Европы.

В том же интервью, президент США заявил о том, что Украина неизбежно потеряет оставшуюся часть Донбасса.

«Похоже, им придётся отказаться от части территории, которую они не потеряли в войне. Они не могут вступить в НАТО», – сказал журналист радио Fox.

«Они потеряют её в ближайшее время, да», – ответил Трамп.

«Весь Донбасс?», – уточнил журналист.

«Они теряют территорию. Они теряют территорию», – ответил президент США.

Как сообщал bb.lv, министр иностранных дел Латвии Байба Браже вчера заявила, что Россия является и останется крупнейшей угрозой для НАТО и всего трансатлантического пространства.

Читайте нас также:
#НАТО #США #Украина #интервью #Латвия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
25
1
2
1
2
0

Оставить комментарий

(2)
  • EB
    Emigrants Berzins
    22-го ноября

    Да ничего не будет. Опять трёп. А наши просто очередь на всякий случай записались в очередь на переобувку.

    3
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    21-го ноября

    Хозяин ясно и чётко сказал для особо """одарённых"""!

    71
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео