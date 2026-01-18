15 немецких солдат во главе с контр-адмиралом Штефаном Паули, прибывших на помощь Гренландии, внезапно и без объяснения причин сегодня покинули остров, пишет Bild. Латвию в Гренландию не позвали .

Издание успело запечатлеть вылет немецких военных из Нуука. По данным издания, приказ о возвращении поступил ранним утром, все встречи и мероприятия срочно отменили. Решение было принято без официальных объяснений со стороны Берлина, военным просто приказали покинуть остров.

По одной из версий, отзыв связан с угрозами пошлин со стороны Трампа.

Напомним, Трамп вчера ввел 25-процентный пошлины против восьми европейских стран, которые отправили своих военных в Гренландию.

Интересно, министр обороны Латвии Андрис Спрудс очень хотел отправить в Гренландию латвийских солдат и офицеров. Но Дания их не пригласила. Похоже, повезло.

А сегодня президент США разразился новым заявлением, в котором назвал отправку европейских войск в Гренландию «очень опасной ситуацией для выживания нашей планеты».

«Только Соединенные Штаты Америки под руководством президента Дональда Трампа могут играть в эту игру, и притом очень успешно! Никто не тронет этот священный клочок земли, особенно учитывая, что на кону стоит национальная безопасность Соединенных Штатов и всего мира.

Вдобавок ко всему, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия совершили путешествие в Гренландию с неизвестными целями. Это очень опасная ситуация для безопасности и выживания нашей планеты. Эти страны, играющие в эту очень опасную игру, создали такой уровень риска, который неприемлем и неустойчив.

Поэтому крайне важно, чтобы для защиты глобального мира и безопасности были приняты решительные меры, дабы эта потенциально опасная ситуация быстро и бесспорно завершилась», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Очевидно, немцы уже приняли «решительные меры» и ринулись в отступление.

ДОПОЛНЕНО: появился комментарий Минобороны ФРГ.

Немецкие военные выполнили свою первоначальную задачу в Гренландии, поэтому и покинули остров. Об этом заявил представитель бундесвера подполковник Петер Милевчук в интервью медиагруппе Funke.

"Мы для начала изучили здесь ситуацию и в принципе выполнили задачу. Теперь поедем домой с результатами", - сказал подполковник.

По информации ведомства, продлевать визит не стали из-за плохих погодных условий. Сотрудничество с датскими военными немцы назвали «максимально конструктивным».