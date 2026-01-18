Baltijas balss logotype
Немцы опять отступают – теперь из Гренландии. Латвия отделалась легким испугом (ДОПОЛНЕНО) 11 5630

Политика
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Немцы опять отступают – теперь из Гренландии. Латвия отделалась легким испугом (ДОПОЛНЕНО)

15 немецких солдат во главе с контр-адмиралом Штефаном Паули, прибывших на помощь Гренландии, внезапно и без объяснения причин сегодня покинули остров, пишет Bild. Латвию в Гренландию не позвали.

Издание успело запечатлеть вылет немецких военных из Нуука. По данным издания, приказ о возвращении поступил ранним утром, все встречи и мероприятия срочно отменили. Решение было принято без официальных объяснений со стороны Берлина, военным просто приказали покинуть остров.

По одной из версий, отзыв связан с угрозами пошлин со стороны Трампа.

Напомним, Трамп вчера ввел 25-процентный пошлины против восьми европейских стран, которые отправили своих военных в Гренландию.

Интересно, министр обороны Латвии Андрис Спрудс очень хотел отправить в Гренландию латвийских солдат и офицеров. Но Дания их не пригласила. Похоже, повезло.

А сегодня президент США разразился новым заявлением, в котором назвал отправку европейских войск в Гренландию «очень опасной ситуацией для выживания нашей планеты».

«Только Соединенные Штаты Америки под руководством президента Дональда Трампа могут играть в эту игру, и притом очень успешно! Никто не тронет этот священный клочок земли, особенно учитывая, что на кону стоит национальная безопасность Соединенных Штатов и всего мира.

Вдобавок ко всему, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия совершили путешествие в Гренландию с неизвестными целями. Это очень опасная ситуация для безопасности и выживания нашей планеты. Эти страны, играющие в эту очень опасную игру, создали такой уровень риска, который неприемлем и неустойчив.

Поэтому крайне важно, чтобы для защиты глобального мира и безопасности были приняты решительные меры, дабы эта потенциально опасная ситуация быстро и бесспорно завершилась», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Очевидно, немцы уже приняли «решительные меры» и ринулись в отступление.

ДОПОЛНЕНО: появился комментарий Минобороны ФРГ.

Немецкие военные выполнили свою первоначальную задачу в Гренландии, поэтому и покинули остров. Об этом заявил представитель бундесвера подполковник Петер Милевчук в интервью медиагруппе Funke.

"Мы для начала изучили здесь ситуацию и в принципе выполнили задачу. Теперь поедем домой с результатами", - сказал подполковник.

По информации ведомства, продлевать визит не стали из-за плохих погодных условий. Сотрудничество с датскими военными немцы назвали «максимально конструктивным».

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #Латвия #Европа #безопасность #Гренландия #угрозы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(11)
  • A
    Aleks
    18-го января

    Так быстро в своей истории Германия ещё не капитулировала😀

    59
    1
  • lo gos
    lo gos
    18-го января

    латыпы всегда убирал говно за немчуроуй

    29
    3
  • Д
    Добрый
    lo gos
    19-го января

    Не забудь потом горшок вынести

    2
    1
  • I
    Igors
    18-го января

    Айьолит 66: -... настоящие герои всегда идут в обход!

    25
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го января

    ввел 25-процентные пошлины == Так что, значит призывы прозвучавшие на днях были обыкновенной провокацией, которая могла привести к наложению на Латвию 25% пошлины? Это именно так надо понимать?

    24
    1
  • i
    italianec
    18-го января

    Это тактический ход.Стратегическое отступление.

    56
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    italianec
    18-го января

    Неправильная терминология! :) Правильная у Геббельса была: "выпрямление линии фронта".

    38
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го января

    Эх, куда же наш Тсич-то пропал? Сейчас бы ка-а-ак откопал дедов "шмайсер" до ка-а-ак рванул бы в снежный окоп... :)

    54
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    18-го января

    Нля... как можно быть такими обосцами? Просто рукалицо от испанского стыда. Немцев просто обосцать и забыть. Амёбы.

    70
    5
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    18-го января

    +upd к дополнению: что? носки с электроподогревом забыли или на плите невыключенной тушёную капусту дома? Хотя, тут и ежу ясно что сдриснули после трамповского наезда. 🙄 Сейчас героические морды нужно делать и лепетать отмазки.

    41
    3
  • ПП
    Просто Прохожий
    18-го января

    Всё что нужно знать о защитниках НАТО.

    134
    2
Читать все комментарии

