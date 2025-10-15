Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн после разгромной победы в Риге над национальной командой Латвии признал, что команда продемонстрировала очень высокий уровень игры, пишет ЛЕТА.

Как уже сообщалось, англичане одержали победу со счётом 5:0 (3:0), причём сам Кейн оформил дубль.

"Наша игра была на высочайшем уровне, — сказал Кейн, лучший бомбардир в истории сборной Англии, в интервью Латвийскому телевидению (LTV) после матча. — С первых минут мы оказывали мощное давление на соперника, играли с хорошей интенсивностью, быстро двигали мяч, создавали голевые моменты. Мы знали, что, играя на высоком уровне, нас будет трудно обыграть, и теперь мы заслужили возможность поехать летом на чемпионат мира".

Кейн также похвалил сборную Латвии, отметив, что в определённые моменты она играла очень хорошо и создавала англичанам трудности. Однако, по его словам, самое главное — быстро возвращать контроль над мячом после потерь, с чем гости справились и что удалось превратить в забитые мячи.

"Сейчас мы — одна из сильнейших сборных Европы. Но если сборная Латвии продолжит играть в таком духе, она сможет бороться за очки", — добавил Кейн.

Также нападающий, забивший уже 76 голов в 110 матчах за сборную, отметил, что играть на стадионе, у которого с одной стороны нет трибун, было немного странно, но само поле было качественным, а болельщики создали отличную атмосферу. "Да, стадион странноватый, но атмосфера — отличная", — сказал нападающий мюнхенской "Баварии".

Для сборной Англии это была шестая победа в шести матчах отборочного цикла. Команда не пропустила ни одного гола и уже гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата мира.

Сборная Латвии в настоящее время занимает 137-е место в мировом рейтинге, Англия — четвёртое.

