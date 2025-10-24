В новой части игры Grand Theft Auto (GTA) будут собственные онлайн-сервисы — мессенджеры и приложения для заказа такси. Об этом сообщает издание Notebookcheck.

Новый контент игры раскрыл авторитетный инсайдер по теме GTA под ником Tez2. Он заявил, что в GTA VI будет очень богатый виртуальный мир, включающий собственные банки, средства коммуникации и сервисы. Инсайдер рассказал, что разработчик Rockstar Games зарегистрировал несколько интернет-доменов, названия которых напоминают наименования реальных брендов.

Так, создатели игры зарегистрировали сайт what-up.app — аналог мессенджера WhatsApp, rydeme.app — агрегатора такси Uber, buckme.app — клон ряда популярных сервисов денежных переводов. Другие названия отсылают к юридическим фирмам, сервисам эскорт-услуг и государственным учреждениям.

По мнению журналистов, геймеры смогут пользоваться этими сервисами и заходить на их адреса в настоящем, а не во внутриигровом интернете. «Rockstar хочет, чтобы GTA VI ощущалась максимально реалистично, будь то физика воды или повседневная жизнь людей», — отметили авторы.

Релиз GTA VI запланирован на 26 мая 2026 года.

В начале сентября известный инсайдер Том Хендерсон предсказал неизбежный перенос Grand Theft Auto VI. По мнению автора, Rockstar перенесет выход долгожданной игры на осень 2026 года.

Напомним, ранее создатель GTA назвал лучшую видеоигру. Так, сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер назвал RDR 2 - Red Dead Redemption 2 - своей лучшей игрой.

