Издатель GTA VI прокомментировал задержку игры 0 81

Техно
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Изображение: Rockstar Games

Изображение: Rockstar Games

Издатель GTA VI Take-Two заявил, что задержка выхода игры не является большой.

В компании Take-Two заявили, что задержка выхода GTA VI не является большой и необходима, чтобы закончить работу над тайтлом. Об этом сообщает издание VentureBeat.

В интервью журналистам глава Take-Two, которая выступает издателем игр Rockstar Games, Штраус Зельник прокомментировал перенос выхода GTA VI на 26 мая 2026 года. По его словам, перенос выхода игры с осени 2025-го на май 2026-го необходим, чтобы «довести новаторский проект до уровня, которого требуют фанаты».

Также Зельник отметил, что задержка выхода игры не является очень большой — меньше шести месяцев. Он подчеркнул, что у запланированной на осень GTA VI не было конкретной даты релиза, поэтому выпуск игры задержали меньше чем на полгода.

Руководитель Take-Two подчеркнул, что Grand Theft Auto V достигла отметки 215 миллионов проданных копий. Также он признался, что разработка GTA VI началась в 2020 году — сразу после коммерческого успеха другой игры Rockstar Red Dead Redemption 2. Зельник подытожил, что амбициозность и сложность Grand Theft Auto VI превосходит все предыдущие игры Rockstar.

Студия Rockstar Games в начале мая объявила о переносе выхода GTA VI на 26 мая 2026 года. «Мы хотим поблагодарить вас за вашу поддержку и терпение, пока мы работаем над завершением игры», — отметили в компании. Изначально тайтл должен был появиться осенью 2025 года.

В начале сентября известный инсайдер Том Хендерсон предсказал неизбежный перенос Grand Theft Auto VI. По мнению автора, Rockstar перенесет выход долгожданной игры на осень 2026 года.

Напомним, ранее создатель GTA назвал лучшую видеоигру. Так, сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер назвал RDR 2 - Red Dead Redemption 2 - своей лучшей игрой.

